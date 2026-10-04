הנגדת ו' קיבלה הכרה מצה"ל: "התריעה שחמאס ערוך למתקפת פתע"

הנגדת ו' בכנס ( דובר צה"ל )

3 שנים אחרי הטבח: רנ"ג ו', הנגדת מיחידת 8200 שהתריעה לפני ה-7 באוקטובר כי חמאס ערוך למתקפת פתע נרחבת, קיבלה היום (ראשון) תעודת הערכה מהרמטכ"ל אייל זמיר, זאת במסגרת הכנס לסגל הפיקוד הבכיר שנערך לתחקור והטמעת הלקחים מאירועי היום שהביא לפתיחת המלחמה בעזה.

היה לי חשוב להזמין לכאן את רנ"ג ו'. ו' היא דוגמה מובהקת לאומץ לב מחשבתי ולמקצועיות" אמר זמיר. "בתרבות הארגונית שלנו אסור לאפשר שיח מרצה, עריצות מחשבתית או דיכוי של חשיבה ביקורתית. עלינו כמפקדים לוודא שאנו דורשים מאנשינו חופש הבעת דעה כמרכיב חיוני בתרבות המבצעית שלנו ובמסגרות שלנו".

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"צה"ל כולו מצוי במוכנות מתמדת. כולנו על המשמר. חובתנו למנוע הפתעה ולהיערך להפתעה" הוסיף. "אנחנו מצויים בתקופה של מתיחות ודריכות וכל אחד בגזרתו צריך להיות דרוך ומוכן. אנחנו בונים את העתיד שלנו ונעים קדימה. הרבה הערכה לכם ולכלל יחידות צה"ל על העבודה הקשה. רק מעשינו ידברו".