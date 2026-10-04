הרב יגאל לוינשטיין מכריע: "יש איסור להצביע לו"

ראש מכינת 'בני דוד' בעלי, הרב יגאל לוינשטיין, התייחס לאחרונה לשאלה הלכתית ופוליטית המעסיקה את הציבור הדתי-לאומי: האם מותר להצביע לרשימה לכנסת שבה משובץ מועמד ערבי, בהתייחסות ישירה לפעיל ההסברה יוסף חדאד, שחבר למפלגתו החדשה של עופר וינטר.

בתשובתו הבהיר הרב לוינשטיין כי מדובר בסוגיה עקרונית שבה דנו גדולי ישראל בדורות האחרונים. "זאת שאלה שגדולי ישראל עסקו בה בדורות האחרונים והיו בה מחלוקות", ציין הרב. הוא הציג את הדעות השונות וזכיר כי בעוד שראש ישיבת מרכז הרב לשעבר, הרב שאול ישראלי זצ"ל, פסק בזמנו אחרת, הרב שלמה אבינר הכריע לאחרונה כי על פי ההלכה לא ניתן למנות גוי לתפקיד ציבורי מעין זה.

עם זאת, הרב לוינשטיין הדגיש כי מעבר לדיון ההלכתי-תיאורטי, ברמה המעשית הסוגיה לגבי חדאד מוכרעת בשטח בשל עמדותיו.

"ברמה המעשית, אני לא חושב שיש שאלה כל כך", אמר הרב לוינשטיין. "אתה ראית את הפרסומים על הגוי הספציפי שאתה מדבר עליו, שהוא בעד הקמת מדינה פלסטינית, והוא ניסה להוריד מעליו את הדברים האלה שהוא אמר אותם והסתבך עם עצמו. הוא מדבר אל הערבים בערבית בסגנון אחד, ומול היהודים בסגנון אחר".