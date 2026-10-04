ירידה בטמפרטורות; גשם ושטפונות. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר השבוע הקרוב יתאפיין במגמה מעורבת של ירידה בטמפרטורות, גשמים מקומיים בדרום וברוב חלקי הארץ, ולאחר מכן התחממות הדרגתית.
יום שני: מעונן חלקית, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. במהלך הלילה ייתכן טפטוף בדרום הארץ.
יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו נמוכות מהממוצע לתקופה. ייתכן גשם מקומי ברוב חלקי הארץ, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והערבה.
יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו קרובות לממוצע העונתי. בשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
יום חמישי: נעשה חם יותר ויבש ברוב חלקי הארץ. בשעות אחר הצהריים יוסיפו לנשוב רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
יום שישי: מעונן חלקית, תוך ירידה קלה בטמפרטורות.