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ירידה בטמפרטורות; גשם ושטפונות. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר השבוע ייפתח עם ירידה בטמפרטורות, גשמים מקומיים וחשש משיטפונות בנחלי הדרום, לפני התחממות לקראת סוף השבוע. תחזית מזג אוויר

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(ענת חרמוני / פלאש90)

מזג אוויר השבוע הקרוב יתאפיין במגמה מעורבת של ירידה בטמפרטורות, גשמים מקומיים בדרום וברוב חלקי הארץ, ולאחר מכן התחממות הדרגתית.

יום שני: מעונן חלקית, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. במהלך הלילה ייתכן טפטוף בדרום הארץ.

יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו נמוכות מהממוצע לתקופה. ייתכן גשם מקומי ברוב חלקי הארץ, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והערבה.

יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו קרובות לממוצע העונתי. בשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

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יום חמישי: נעשה חם יותר ויבש ברוב חלקי הארץ. בשעות אחר הצהריים יוסיפו לנשוב רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

יום שישי: מעונן חלקית, תוך ירידה קלה בטמפרטורות.

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