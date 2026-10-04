האמון נשבר: ארה"ב מושכת מפציצים מבריטניה

טראמפ זועם על ממשלת בריטניה בעקבות ניהול חקירת הפיגוע בבסיס פיירפורד וכעת ארה"ב מושכת את צי המפציצים האסטרטגי חזרה אל ארה"ב.

בתחילת השבוע שעבר, באירוע ביטחוני חריג ודרמטי, תושייתו וערנותו של חקלאי בריטי הצילה ככל הנראה רבים כאשר התקשר לדווח על קבוצת חשודים סביב בסיס המפציצים פיירפורד.

המשטרה וכוחות ביטחון פנים עצרו תוך זמן קצר מספר חשודים בזירה, שנהגו ברכבים מסחריים גדולים ובתוכם חביות בנזין עמוסות. כאשר על פי החשדות שגובשו, תוכניתם הייתה לפעול כנגד בסיס המפציצים פיירפורד, בסיס חיל אוויר בריטי ממנו מופעלים גם מפציצי B-1 אסטרטגיים של ארה"ב.

אך באופן תמוהה, לאחר מעצר לילי דרמטי, החשודים שוחררו כבר ביום למרחת, פחות מ-24 שעות לאחר מעצרם ולמרות התפתחויות בחקירה שהצביעו גם על קשרים איראניים. ימים לאחר מכן נעצר חשוד נוסף, אך גם הוא שוחרר במהרה בערבות.

נשיא ארה"ב טראמפ זעם על ההחלטה לשחרר את החשודים ותיאר אותה כ'בלתי נתפסת' מצידו, וכעת לאחר מה שנראה כמשבר אמון ביטחוני משמעותי בין הצדדים, ארה"ב מושכת את צי המפציצים חזרה לשטחה ומותירה וואקום ביטחוני באירופה.