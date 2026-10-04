הרמטכ"ל אייל זמיר: להיות ערוכים למתקפת פתע

בצה"ל קיימו היום (ראשון) את כנס סגל הפיקוד הבכיר בראשות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שמטרתו לסכם את תחקירי אירועי טבח ה-7 באוקטובר ולהציג את אופן הטמעת הלקחים ויישומם בצבא.

במהלך הכנס הוצגה תוכנית להמשך תחקור המלחמה, הכוללת מוקדי תחקיר ייעודיים. בחודשים הקרובים צפויים להתקיים ימי למידה והצגת תהליך התחקור בראשות הרמטכ"ל.

הלקחים שגובשו בצה"ל מחולקים לארבעה צירים מרכזיים:

היערכות מערכתית-אסטרטגית

התפיסה הצה"לית החדשה מתמקדת בהערכות למתקפת פתע בכמה זירות במקביל, גם במצבים שבהם ההתרעה וההרתעה כושלות, כאשר המוכנות תתבסס על יכולות האויב ולא על הערכת כוונותיו. לצד זאת, נקבע כי יש לנקוט בפעולה התקפית יזומה למניעת התבססות איומים. הלקחים כוללים גם את חיזוק התמרון היבשתי והמפקדות לטובת גיבוש תמונת מצב באירועי קיצון, לצד עידוד חשיבה ביקורתית.

לקחים אופרטיביים

במסגרת הפקת הלקחים המבצעיים, הוחלט על עדכון תרחישי הייחוס ותוכניות ההגנה אחת לחצי שנה. כחלק מהשינויים בשטח, מספר הכוננויות ועתודות הסד"כ בכל הגזרות הוגדל יותר מפי שניים. כמו כן, הורחבו תרגילי הפתע ובחני הרמטכ"ל לשיפור המעבר משגרה למלחמה, והוגדרה חיזוק העצמאות המבצעית של הפיקודים המרחביים.

בניין הכוח והגנת היישובים

צה"ל מגדיר מחדש את היישוב כשטח חיוני וכמושא ההגנה, מה שמחייב חתירה למגע והגעה מהירה אליו. בהתאם לכך, מיקום המוצבים יותאם להגנה בסד"כ מצומצם ולתרחישי חדירה בסמוך ליישובים.

בנוסף, יורחבו מרכיבי הביטחון והגנת הספר – לרבות מחלקות ההגנה, יחידות תגובה מהירה, גדודי הגמ"ר וחטיבות דוד, תוך קביעת כתובת אחת בחירום. במישור הטכנולוגי והמבצעי, יוגברו יכולות התקיפה והאש העצמאיות בחטמ"רים ובאוגמ"רים, ייבנה מערך איסוף גזרתי רב-ממדי, ופותח מענה ייעודי לשיבוש ויירוט איום הכטב"מים.