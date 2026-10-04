מיכאל שמש: בשורה משמחת לראש הממשלה נתניהו

( תומר ניוברג / פלאש90 )

הכתב הפוליטי מיכאל שמש דיווח על התפתחות מעניינת הנוגעת לכיסם של ראשי הקואליציה, בעקבות החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, שדרש מראש הממשלה בנימין נתניהו להסיר תכני תעמולה.

לפי היועץ המשפטי של עמוד הטלגרם, ראש הממשלה יוכל לגלגל את החיוב בסך 29 אלף שקלים שהוטל עליו במסגרת העתירה אל קופת סיעת הליכוד. הסיבה לכך טמונה במהות ההחלטה – מטרת החיוב שנגזרה על נתניהו אינה אישית במובן העונשי, ולכן מותרת לכיסוי מתקציב הסיעה.

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לעומת זאת, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נמצא במצב שונה. בן גביר, שחויב בשבוע שעבר בהוצאות אישיות בסך 10,000 שקלים, ייאלץ לשלם את הסכום מכיסו הפרטי.

זאת לאחר שהשופט סולברג הבהיר בהחלטתו כי החיוב שהוטל על בן גביר הוא אישי, לצד חיוב נפרד של הסיעה, ומטרתו ביחס אליו היא עונשית.