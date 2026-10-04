העיתונאי שעבר מהשמאל לימין: "זה המזל הכי גדול של ביבי"

הסופר והעיתונאי בני ציפר התראיין לתוכנית "יומן הערב" עם דורון כהן ברדיו 'גלי ישראל', והתייחס בלשון חריפה לכניסתו של תא"ל במיל' עופר וינטר למערכת הפוליטית ולגל הקצינים לשעבר המצטרפים לפוליטיקה.

"אתה יודע מה אני חושב על וינטר? שהוא פשוט בנט עם זקן, זה הכל", טען ציפר במהלך הראיון. "לכולם יש פנטזיות לנצח את איראן, לעשות ככה, לשנות את מערכת המשפט. רק הם לא מבינים שבחיים האמיתיים זה לא הולך".

ציפר המשיך בביקורת על תפקודם של אנשי צבא לשעבר בזירה הציבורית והעריך כי כניסתם אינה מהווה איום פוליטי ממשי על ראש הממשלה.