לא עוצרים: החות'ים כבשו עוד יעד שמביך את סעודיה

החות'ים כבשו יעד חדש, קרוב מתמיד למשפחת המלוכה, שצפוי להרגיז ולהביך אפילו את יורש העצר מוחמד בן סלמאן.

לפני זמן קצר פרסמו החות'ים תיעוד מביך במיוחד לממשלת תימן ולתומכיה הסעודים. לאחר שבועות של הסלמה בלחימה בין הצדדים עומד ארגון הטרור עם ידו על העליונה. ומוקדם יותר היום כבד יעד חדש: ארמונו של סולטאן אל בראקאני, דובר הפרלמנט תחת 'הממשלה הרשמית' של תימן הנתמכת על ידי סעודיה.

אל בראקאני נחשב לאחת הדמויות הבכירות ביותר בשורות הממשל התימני הנתמך על ידי הסעודים, ומקורב למשפחת המלוכה עצמה. הוא נאלץ להימלט מאחוזתו מוקדם יותר בעקבות התקדמות החות'ים בלחימה והתפרקות כוחות הבלימה הנתמכים עם ידי הסעודיים.

בסרטון לועגים החות'ים לסעודיה ולממשלה התימנית, ורומזים כי ייתכן ואף יפעלו בתוך סעודיה בקרוב כאשר אחד מהם הבטיח "נגיע גם לארמונות שלכם".