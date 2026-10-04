3 שבועות לבחירות: המהלך הדרמטי של אביגדור ליברמן

( יונתן זינדל/פלאש90 )

במטה של יו"ר 'ישראל ביתנו', אביגדור ליברמן, מגבשים בימים אלה תוכנית פוליטית במטרה לדרוש את ראשות הממשלה ביום שאחרי הבחירות. המהלך מיועד לעקוף את גדי איזנקוט ולמקם את ליברמן כראשון ברוטציה על הנהגת המדינה.

ליברמן טוען בשיחות סגורות כי הוא בעל הניסיון הנדרש ביותר מבין מועמדי האופוזיציה, לאחר שירת כשר הביטחון, החוץ והאוצר, בעוד איזנקוט חסר ניסיון ניהולי ופוליטי ולא כיהן מעולם בתפקיד מיניסטריאלי. על פי הדיווח של מתי טוכפלד באתר ערוץ 14, לפי האסטרטגיה המתגבשת, במידה ולבנימין נתניהו לא יהיו 61 מנדטים, יפעל ליברמן להקמת בלוק ימני חדש יחד עם נפתלי בנט ועופר וינטר. בעוד בנט בסוד העניינים, וינטר לפי ההערכות אינו מודע לתוכנית בשלב זה.

עוד באותו נושא מיכאל בן ארי חושף למי יצביע בבחירות: "הוא היחיד" חדשות סרוגים

המהלך כולל פנייה לחברי כנסת מהספסלים האחוריים בליכוד כדי להשיג רוב קואליציוני, לצד ניסיון לצרף את בצלאל סמוטריץ'. ליברמן מעריך כי סמוטריץ' יוכל להצטרף לממשלה בראשותו שכן מדובר בהנהגה ימנית, דבר שלא יתאפשר מבחינת מצביעי הימין במקרה של איזנקוט או בנט.

באמצעות הצבת עצמו בראשות הממשלה, מנסה ליברמן להקים קואליציה מבלי להישען על הסיעות הערביות או על 'הדמוקרטים', ובכך לשמור על התחייבויותיו לציבור הבוחרים.