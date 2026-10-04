איזנקוט תוקף: "לא למדו דבר וחצי דבר מהשבעה באוקטובר"

יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט הגיב היום (ראשון) לפרטים הנוספים שנחשפו על אירועי טיסת "פליי דובאי" בשבוע שעבר ופעילותו של המחבל חמאם אל-המאמי, שניסה לרסק את הטיסה ולרצוח את הטייס. בדבריו תקף את ממשלת נתניהו וקרא להקים ועדת בדיקה חיצונית לחקירת המחדל שהוביל לניסיון הפיגוע שסוכל.

״מרגע שהחל להיחשף גודל המחדל, ההנהגה - כמנהגה בקודש - נעלמה" אמר איזנקוט. "בממשלה ראויה ומתוקנת, שרת התחבורה הייתה מגישה מכתב התפטרות אתמול בערב. משלא עשתה זאת, ראש הממשלה היה מפטר אותה לאלתר. במדינה מתוקנת, ראש הממשלה היה מורה עוד היום על הקמת ועדת בדיקה חיצונית, חזקה ועצמאית, ומזמן את כל בעלי התפקידים הרלוונטיים לתת דין וחשבון".

לדבריו, "קו עבה מחבר בין השבעה באוקטובר למחדל הנוכחי והוא תרבות השקר, הטיוח והבריחה מאחריות שבנימין נתניהו ושריו הביאו. סוג המנהיגות הזה מסכן את ישראל ומסכן באופן ישיר את אזרחי ישראל. הם לא למדו דבר וחצי דבר מהשבעה באוקטובר".