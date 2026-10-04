זעם בישראל על המפלגה הבריטית: "אימצו את האידאולוגיה של חמאס"

האנטישמיות בבריטניה: מפלגת "הירוקים" בבריטניה אישרה היום (ראשון) הצעת החלטה הקובעת כי "ציונות היא גזענות". 56 אחוז מתוך 1,835 צירי המפלגה אישרו את ההצעה בכנס הירוקים, אל מול 44 אחוז שהתנגדו.

ההצעה, שהוגשה על ידי קבוצת "ירוקים למען פלסטין", מתארת את הציונות בתור "אידאולוגיה פוליטית הקוראת להקמת מדינה יהודית המבוססת על לאומיות אתנית... תוך הדרה של האוכלוסייה הלא־יהודית שבה". עוד קראו להקמת מדינה פלסטינית אחת שבה יהיו "זכויות שוות לכולם - כולל היהודים שבה". בהצעה לא הוזכר כלל קיומה של מדינת ישראל או אפשרות של פתרות שתי המדינות.

במשרד החוץ הגיבו בזעם להצעה, כשתקפו את המפלגה הבריטית על אישור ההחלטה. "מפלגת הירוקים בבריטניה הפסיקה היום לתפקד כמפלגה פוליטית והפכה לגוף תומך טרור" נמסר. "הירוקים אימצו רשמית את הצבע הירוק של החמאס ואת המשנה האידיאולוגית שלו שקוראת לחיסול מדינת ישראל באמצעות מאבק מזוין".

לפי ישראל, "ההחלטה המזעזעת שאימצה היום מפלגת הירוקים שמעניקה לגיטימציה למאבק מזוין, קוראת להקמת מדינה פלסטינית מהים עד הנהר - הלכה למעשה להשמדת מדינת ישראל ומשווה בין הציונות לגזענות, אינה עוד טקסט פוליטי. זהו טקסט שחוצה את גבולות השיח הפוליטי, וכל עוד לא יוסר, מהווה כתם בתולדות הממלכה המאוחדת".

בסיכום משרד החוץ קרא לשלטון הבריטי: "על כל המפלגות בבריטניה, ובראשן מפלגת השלטון הלייבור, להתנער מיידית וחד משמעית מהטקסט המעוות הזה".