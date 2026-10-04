( פלאש90 )

יו"ר מפלגת 'זהות', משה פייגלין, פרסם סרטון חריף שבו תקף בחריפות את הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, זאת בעקבות אמירותיו בנוגע לאזרחים חמושים הנכנסים לכפרים ערביים.

פייגלין התייחס בדבריו להתבטאות של איזנקוט ודחה בבוז את טענותיו: "שקרן, מסית ומדיח. שמעתי על ההתבטאות המטומטמת של איזנקוט, שאומר שאי אפשר לקבל את המציאות שבו אזרחים חמושים נכנסים לכפרים ערביים והורגים ורוצחים. אדון איזנקוט, אשמח לקבל שם אחד של ערבי ב-10 השנים האחרונות שנהרג על ידי מתנחל. שם אחד אין לך."

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בהמשך בדבריו הפנה פייגלין אצבע מאשימה ישירה כלפי איזנקוט ושרשרת פיקוד צה"ל בעבר על מחדל ה-7 באוקטובר: "אם יש אנשים שנהרגו, זה אך ורק בגללך ובגלל שורת הרמטכ"לים שביטלו את צבא היבשה ושלא היה צבא ב-7 באוקטובר. אתה החדרת את הערכים הפרוגרסיביים המטורללים ביותר לתוך צה"ל יותר מכל רמטכ"ל אחר."

פייגלין חתם את דבריו במתקפה ישירה: "אתה וחבריך עמדתם מאחורי ההפיכה הצבאית הפסיבית שהתחוללה כאן ב-2023 והובילה במישרין למה שראינו ב-7 באוקטובר. חס וחלילה שאדם כמוך יתפוס כאן את השלטון."