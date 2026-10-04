מהחזקים בעולם: נתניהו חושף תוכנית חדשה לחיל הים

נתניהו בבסיס חיל הים ( צילום: דוברות ראש הממשלה )

ראש הממשלה נתניהו הגיע לביקור בבסיס חיל הים באשדוד, סקר את הספינות והכלים במקום והסביר בסרטון מהמקום כי הגבול הימים הפך לחזית ביטחונית מרכזית, והודיע כי יעצים את החיל משמעותית.

במהלך הביקור בבסיס, בו השתתף גם שר הביטחון כ"ץ, סייר ראש הממשלה במקום וזכה לסקירה מלאה של האיומים הימיים והאיומים המתפתחים בזירה הימית סביבנו. בנוסף לתצוגה יכולת ואמצעים נרחבת שמשמשיםש את הכוחות כנגד האיום המתרחב.

נתניהו בבסיס חיל הים ( צילום: דוברות ראש הממשלה )

בסופו של הביקור, התחייב ראש הממשלה להרחיב משמעותית את חיל הים ויכלותיו ופיתוחו אל אחד מהחזקים בעולם.

"אני מבקר היום בבסיס חיל הים באשדוד יחד עם שר הביטחון ומפקדים של חיל הים. אני מתרשם מהעוצמה, מהאנשים, מהכלים. אנחנו יודעים שהמרחב הימי הפך בעצם לשדה קרב בינלאומי. אתם רואים את זה במצרי הורמוז, אתם רואים את זה כמובן בבאב אל-מנדב, והאויבים שלנו רוצים לאיים על המרחב הימי שלנו בים התיכון, על נמלי הים שלנו, על התעבורה הימית. כמובן שלא ניתן לזה לקרות".

"אני שמעתי מגורמי הביטחון שהם זקוקים לעוד כלים. הגיעה צוללת שישית לארץ, הם רוצים עוד; עוד כלי שיט, עוד אמצעים אחרים שאני לא מתכוון לפרט כאן. אבל אני אגיד לכם דבר אחד: גם בתחום הזה, העל-ימי והתת-ימי, אני מתכוון שישראל תהיה אחת מהמובילות בעולם בתחום הלחימה הזה. אנחנו נשמור על מדינת ישראל גם מן הים".