קרעי נגד דרישת היועמ"שית: "אין סמכות להוציא צווים בניגוד לחוק"

שלמה קרעי ( יונתן זינדל/פלאש90 )

העימות נמשך: שר התקשורת שלמה קרעי הגיב היום (ראשון) לדרישת הייעוץ המשפטי לממשלה לקבל את כתבי המינוי של הארכת כהונת חברי מועצת התאגיד חתומים על ידו, זאת בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בנושא. בדבריו אמר כי לא יאריך את כהונת חברי המועצה, בטענה כי הצו של בית המשפט מנוגד לחוק.

"אין לבית המשפט במדינת ישראל סמכות להוציא צווים בניגוד לחוק" אמר קרעי. "החוק קובע כי הארכת כהונת חברי מועצת התאגיד נתונה באופן בלעדי לשיקול דעת השר: השר רשאי להאריך...'. משכך, ומשהודעתי כי אין בכוונתי להאריך את כהונת החברים, הצו משולל תוקף וחסר משמעות במדינת ישראל". "כל פעולה שתבוצע בעקבות צו המנוגד לחוק תבוטל למפרע בבוא היום" הוסיף וטען. "כך החליטה ממשלת ישראל לגבי הצו הבלתי חוקי על מועצת הרשות השניה וכך גם יהיה בעזרת השם בנוגע לצו הבלתי חוקי הנוכחי. לא לעולם חוסן!".

עוד באותו נושא פה אחד: בג״ץ מורה לשלמה קרעי למנות את מועצת התאגיד חני אדרי

כזכור, בית המשפט העליון הורה לקרעי לאמץ את המלצות ועדת האיתור בעניינם של ארבעה מועמדים למועצת תאגיד השידור הציבורי. ההחלטה התקבלה פה אחד, מפי הנשיא יצחק עמית והשופטים עופר גרוסקופף וגילה כנפי-שטייניץ.

העתירות הוגשו לאחר שכהונתם של כמה חברי מועצה הסתיימה והמועצה נותרה ללא הקוורום הנדרש להתכנס ולקבל החלטות, לפי סעיף 18 לחוק תאגיד השידור הציבורי. ב-12 במאי 2026 ניתן פסק דין חלקי, שקבע כי יש לקדם את מינויים של ארבעת המועמדים שוועדת האיתור המליצה עליהם. הוועדה לבדיקת מינויים אישרה את מועמדותם, אך ב-8 ביוני 2026 החליט שר התקשורת לדחות את ההמלצות.

השופטים קבעו כי השר לא הציג נימוקים שמצדיקים סטייה מהמלצות הוועדה. לדבריהם, שיקול הדעת של השר בהחלטות מסוג זה מצומצם, בשל התפקיד שהמחוקק ייעד לוועדת האיתור, מנגנון המינוי שנקבע בחוק וחשיבות עצמאותו של התאגיד. בניגוד לטענות השר, נקבע כי לא נפל פגם בהליכי המינוי, וכי המועמדים עומדים בתנאי הכשירות ומחזיקים בכישורים ובניסיון הנדרשים.

בית המשפט דחה גם את הטענה שיש להמתין עד שיימצאו כל חברי המועצה. חוק השידור הציבורי קבע סט כישורים ספציפי לכל חבר מועצה, ולכן אי אפשר לעכב את המינוי. במיוחד כך, כשההמתנה משמעה שיתוק המועצה כולה. השר חויב לחתום על כתבי המינוי של כל אחד מהמועמדים, ואם לא יעשה זאת בתוך שבוע, המינויים ייכנסו לתוקף מכוח פסק הדין.

בנוסף, נעתר בית המשפט לבקשה להאריך זמנית את כהונת מנכ"ל התאגיד, שעתידה הייתה להסתיים בנובמבר 2026. כל עוד המועצה חסרת קוורום, אין בתאגיד גורם מוסמך שיכול למנות מנכ"ל או ממלא מקום. לכן, ובשל הפגיעה הקשה שתיגרם לתאגיד בלי מנכ"ל מכהן, וכל עוד ועדת האיתור בוחנת מועמדים להשלמת המועצה, הוארכה הכהונה עד 60 ימים מהמועד שבו המועצה תוכל להתכנס ולהחליט מי יהיה המנכ"ל הבא.