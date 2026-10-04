השר לשעבר חושף בכאב: זו הסיבה שפרשתי מהפוליטיקה

( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

השר לשעבר וחבר הכנסת הפורש מטעם סיעת ש"ס, יעקב מרגי, התראיין לראיון מיוחד בערוץ כנסת, שבו התייחס בגילוי לב להחלטתו לפרוש מהמערכת הפוליטית ולסוגיית נטילת האחריות על אירועי ה-7 באוקטובר.

במהלך הראיון שיתף מרגי במפגש טעון ומורכב שקיים עם בני משפחות החטופים. "אמרתי לאשת חטוף שאני נושא באחריות", סיפר מרגי בראיון, כשהוא מתאר את תחושת החובה הציבורית והמוסרית המוטלת על הנהגת המדינה בעקבות אסון ה-7 באוקטובר. בהמשך דבריו התייחס מרגי לעתיד המערכת הציבורית והפוליטית בישראל ביום שאחרי הלחימה, והדגיש את הצורך בבדק בית מקיף בכל זרועות המדינה.

"אין ספק שכל המערכות השלטוניות צריכות לעבור ריסטרט לגודל האירוע המכונן שקרה לנו", אמר מרגי. "צריכה להיות בדיקה יסודית ואמיתית, אבל צריך לקום מנגנון אובייקטיבי".