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שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לסערת הנובה

מובילת מחאת 'כוח קפלן', פרופסור שקמה ברסלר, תקפה בחריפות בציוץ בחשבונה, והשוותה בין החוגגים במתחם הנובה, המתיישבים ביהודה ושומרון והמפגינים נגד הגיוס: "הם כולם עוד מאותו הדבר"

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שקמה ברסלר (כאן 11)

מובילת המחאה נגד הממשלה, פרופסור שקמה ברסלר, פרסמה מתקפה חריפה בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלה, שבה קשרה בין קבוצות שונות בחברה הישראלית לבין הקואליציה.

בדבריה השוותה ברסלר בין המשתתפים באירועי שמחת תורה במתחם הנובה ברעים, מתיישבים ביהודה ושומרון ומפגינים החרדים מגיוס.

"החוגגים באתר הנובה, הפורעים ביהודה ושומרון, החבורה של נמות ולא נתגייס - הם כולם עוד מאותו הדבר", כתבה ברסלר בחשבונה.

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בהמשך דבריה כיוונה אצבע מאשימה ישירה כלפי הנהגת המדינה וכתבה: "פניה המכוערים, ראשה החולה ולב ליבה העכור של ממשלת הטבח".

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אורלי
לפני שעה

"פניה המכוערים של הממשלה" - ביבי והשרים שלו מעדיפים את חוק ההשתמטות על פני הלוחמים שלנו. פוליטיקאים פחדנים שהורסים לנו את הביטחון!
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