אודיה פינטו הגיעה לקופה ונדהמה: "גנבו לי את כל הכסף"

המשפיענית אודיה פינטו הגיעה לקנות בגדים עם גיפט קארד בסך 1,000 שקלים שקיבלה מחמותה לחג - וגילתה בקופה שהיתרה כבר נוצלה במלואה. בסטורי ששיתפה היא סיפרה כי לפי פירוט המימושים, השובר נוצל שעות ספורות לאחר שהציגה אותו באינסטגרם.

המתנה לחג הפכה להפתעה בקופה

פינטו סיפרה כי חמותה מירב העניקה לה את השובר של BUYME לפני כשלושה שבועות, בתקופה שבה שהתה בבית עם שבר ברגל. מרוב התרגשות היא שיתפה את המתנה בסטורי, שבו נראה חלק מהשובר. לדבריה, היא לא חשבה שמישהו יוכל להשתמש בו, משום שהניחה שלצורך המימוש נדרש קוד שנמצא בטלפון שלה.

כשנכנסה לחנות קסטרו, היא כבר ידעה בדיוק מה תרצה לעשות עם המתנה: לפנק את בתה בבגדים. אלא שבקופה חיכתה לה הפתעה. "אני פותחת את זה של הביימי, כתוב לי: ביימי מומש", סיפרה. "אני לא מימשתי את הביימי. מה קרה פה?"

"לא השאירו לי אפילו 100 שקל"

לדבריה, כשבדקה את פירוט המימושים, גילתה שכל הסכום נוצל בחנות אדידס בחוצות המפרץ, ביום שבו העלתה את הסטורי. פינטו הדגישה כי באותו יום הייתה בבית עם הרגל השבורה וניקתה אותו יחד עם בעלה אליאור והעוזרת.

"גנבו לי את כל הכסף", אמרה בכעס. "לא השאירו לי אפילו 100 שקל". לצד התסכול על אובדן המתנה, היא ניסתה להבין כיצד ניתן היה לממש את השובר בלי הקוד שלדבריה נדרש ממנה בעת השימוש.

פנתה ל-BUYME לבירור

פינטו סיפרה כי פנתה לשירות הלקוחות של BUYME, שם נפתחה פנייה לבדיקת המקרה ונאמר לה שיחזרו אליה. "זה הכסף שלי, זו המתנה שלי", אמרה. "תקשיבו, אני בהלם״"

בשלב זה לא ברור כיצד מומש השובר ומי השתמש בו. טענתה של פינטו כי אדם אחר ניצל את המתנה נמצאת בבירור, לפי דבריה.