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חדשות פוליטי מדיני

מיכאל בן ארי חושף למי יצביע בבחירות: "הוא היחיד"

ח"כ לשעבר מיכאל בן ארי החמיא לסמוטריץ' ב'קול ברמה', ותקף את מפלגתו של עופר וינטר: "משהו ילדותי, חדאד ייצג אותי?"

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מיכאל בן ארי ( יונתן זינדל / פלאש90)

חבר הכנסת לשעבר, ד"ר מיכאל בן ארי, התראיין לרדיו 'קול ברמה' לתוכנית "אחת בצהריים", והתייחס להתלבטויותיו הפוליטיות לקראת הבחירות הקרובות, תוך שהוא מביע הערכה לשר בצלאל סמוטריץ' ומותח ביקורת חריפה על המפלגה החדשה בימין.

כשנשאל לגבי כוונת ההצבעה שלו, הבהיר בן ארי כי עמדתו מגובשת: "יש לי למי להצביע. לסמוטריץ' יש אצלי נקודות זכות, הוא היחיד שסירב ללכת עם רע"מ".

בהמשך דבריו התייחס בן ארי לרשימת 'עמך ישראל' בראשות תא"ל במיל' עופר וינטר, ולשילובו של פעיל ההסברה יוסף חדאד כמספר 2 ברשימה, ויצא נגדם בחריפות.

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"יש משהו מאוד לא בשל וילדותי במפלגת וינטר", טען בן ארי בראיון. הוא הוסיף ותקף את התמודדותו של חדאד בסיעה ימנית: "למה אני צריך שיוסף חדאד ייצג אותי? הוא יחליט בענייני דת ומדינה? שייבחר במפלגה ערבית".

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