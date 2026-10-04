נתניהו מאשר: החל מהלילה - ירידה משמעותית במחיר הדלק

עכשיו זה רשמי: ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' סיכמו על הורדת מחירי הדלק, כשצו שעליו חתם סמוטריץ' ייכנס לתוקף הלילה (בין ראשון לשני) בחצות.

הצו מוזיל את מחירו של ליטר דלק בנזין מ-8.27 שקלים, ל-7.77 שקלים - בירידה של 50 אגורות לליטר. זאת באמצעות הפחתת מס הבלו על הבנזין.

"בשעה שמחיר הדלק מזנק בכל העולם, אנחנו דואגים שהוא לא יזנק בישראל" נאמר בהודעה של נתניהו וסמוטריץ'. "כך גם במחיר החשמל בישראל, שהוא מהנמוכים ביותר במערב כתוצאה מההתעקשות שלנו לפתח את מאגרי הגז ולפתוח תחרות בייצור חשמל. כלכלת ישראל שוברת שיאים. נמשיך לנווט אותה באחריות".