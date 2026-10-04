המצטרפת החדשה לפוליטיקה: "נקבל יותר מ-61 מנדטים"

( יונתן זינדל / פלאש90 )

במפלגת 'ישראל ביתנו' מביעים אופטימיות זהירה לקראת הבחירות ומעריכים כי גוש השינוי יוכל להגיע להכרעה ברורה בקלפי.

בראיון שהעניקה לערוץ כנסת, התייחסה אל"מ במיל' טליה לנקרי, מועמדת ברשימת 'ישראל ביתנו', למצב הגוש בסקרים ולתחושות העולות מן השטח. "גם בסקרים פנימיים רואים סנטימנט חזק של שינוי", אמרה לנקרי בראיון, "אנחנו רואים את עצמנו עולים על 61 מנדטים".

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כשנשאלה על האפשרות לשיתוף פעולה פוליטי עתידי עם מפלגת רע"מ ויו"ר הסיעה מנסור עבאס, בחרה לנקרי להזכיר את התקדים ההיסטורי והפנתה אצבע מאשימה לעבר ראש הממשלה: "נתניהו הוא זה שפתח את הציר למפלגת רע"מ ולמנסור עבאס", אמרה.