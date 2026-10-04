דיווח: הטייס העומאני כיבה את מנועי המטוס באוויר 

אילוסטרציה ( אלכסנדר זימובסקויי\שאטרסטוק )

תחקיר שפורסם היום (ראשון) בעיתון האיטלקי "קוריירה דלה סרה" חשף פרטים חדשים לגבי פעולותיו של חמאם אל-המאמי, טייס המשנה העומאני שניסה לרסק את טיסת "פליי דובאי" בשבוע שעבר. לפי הדיווח, אל-המאמי כיבה את שני המנועים של המטוס באוויר, זאת בנוסף לניסיונותיו להשתלט על המערכות ותקיפת הטייס האמירתי תוך כדי הטיסה.

על פי התחקיר, אל המאמי תכנן לרצוח את קברניט הטיסה עם הגרזן שנמצא בתא הטייסים - זאת מבלי שהוא יספיק לדווח על בעיות במטוס. משם הוא תכנן להמשיך במסלולו בלי שמגדלי הפיקוח ידעו על הרצח, ולרסק את המטוס בלב תל אביב. ניסיון הפיגוע החל בשעה 9:15 בבוקר (לפי שעון מקומי), כשאל-חמאמי אמר שהוא רוצה ללכת להתפלל - ואז תקף את הטייס ההודי סמית מאצ'חאר עם גרזן החירום. בשלב הזה הטייס הפצוע פתח את דלת תא הטייס. בזמן שהנוסעים מיהרו להיכנס, אל-המאמי ניתק את הטייס האוטומטי, כיבה את שני המנועים ודחף את מוט ההיגוי קדימה עד הקצה - מה שגרם למטוס לצלול לעבר הקרקע. בשלב הזה, הנוסע הישראלי יניב חיון משך את מטוס ההיגוי חזרה לעברו כדי למנוע מהמטוס לאבד גובה. 3 דקות לאחר מכן, שני טייסים שהיו מחוץ לתפקיד התערבו והחזירו את המטוס לטיסה תקינה - כשבכך נמנע האסון הכבד.

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כזכור, אמש נחשפה זהותו של טייס המשנה החשוד בניסיון הפיגוע בטיסה ביום רביעי האחרון. לפי הדיווחים, אל-המאמי עבד במשך שנים בחברת עומאן אייר ואייר מרוקו, אך כבר בשנת 2024 התעוררו חששות בנוגע להשקפות קיצוניות שיוחסו לו. עוד דווח כי הוא הורחק מתפקידי טיסה ב"עומאן אייר" עקבות החששות הללו, אך בהמשך הצליח לחזור למסלול שהוביל אותו לתא הטייס של פליי דובאי.

בעקבות ניסיון הפיגוע, אל-חמאמי נעצר והוסגר לידי איחוד האמירויות, שם הוא נמצא בחקירה. בכיר באבו דאבי אמר כי עם השלמת החקירה צפוי אל-המאמי לעמוד בפני עונש הוצאה להורג. המקור הסביר כי אף שהאירוע הסתיים ללא הרוגים מקרב הנוסעים, באמירויות מתכוונים לדרוש את העונש החמור ביותר כדי לייצר הרתעה.