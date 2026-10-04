חשד לאבולה בישראל: אדם ששב לארץ הועבר לבידוד

מחלקת בידוד בבית חולים (ארכיון) ( יונתן זינדל/פלאש90 )

משרד הבריאות עדכן היום (ראשון) כי התקבל דיווח על אדם החשוד כחולה באבולה, לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ופיתח חום לאחר חזרתו. במשרד הדגישו כי "בשלב זה מדובר בחשד בלבד", וכי הבירור והבדיקות הנדרשות טרם הושלמו.

האדם מטופל בתנאי בידוד בהתאם לנהלים המקצועיים שנקבעו להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה. הוא הועבר למרכז הרפואי שיבא, שהוגדר כאחד המרכזים הייעודיים לקליטת מקרים חשודים מסוג זה. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בהמשך היום. בהתאם לנהלים, משרד הבריאות ישלים חקירה אפידמיולוגית לצורך איתור האנשים שבאו במגע עם האדם. במשרד הבהירו כי מי שלא יקבל פנייה ממשרד הבריאות אינו נדרש בשלב זה לנקוט פעולה כלשהי. עוד הזכירו במשרד כי אבולה אינה מועברת באוויר. ההדבקה מתרחשת במגע ישיר עם אדם חולה בעל תסמינים, או באמצעות מגע עם דם, נוזלי גוף או הפרשות. לצורך בירור החשד יתבצע רצף של בדיקות מעבדה, בהתאם לפרוטוקולים הרפואיים המקצועיים המקובלים בארץ ובעולם. משרד הבריאות עוקב אחר התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ומקיים היערכות מערכתית. במסגרת ההיערכות הופצו הנחיות מקצועיות לצוותים הרפואיים ולבתי החולים, הושלמה הצטיידות באמצעי מיגון ובציוד ייעודי, הוקמו מנגנוני זיהוי מוקדם לנוסעים השבים מאזורי תחלואה והוקמה מערכת לזיהוי מעבדתי של המחלה.

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במשרד קוראים לציבור להימנע מנסיעות לאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה באבולה בקונגו, ומנסיעות שאינן חיוניות למדינה בכלל. נוסעים ששבו מהמדינה ומפתחים חום או תסמינים חריגים בתוך 21 ימים מתבקשים להישאר בבית, להימנע ממגע עם אחרים ולהתקשר למוקד קול הבריאות בטלפון 5400*. במהלך השיחה יש לציין כי שהו באזור שבו קיימת תחלואה באבולה.

משרד הבריאות שב והדגיש כי לא אובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה, וכי הציבור והצוותים הרפואיים יעודכנו ככל שיידרש.