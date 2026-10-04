יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על כריסטוף וולץ

כריסטופר וולץ ( צילום: מתוך ממזרים חסרי כבוד )

כריסטוף וולץ חוגג היום (ראשון) 70, ורובנו כנראה זוכרים אותו קודם כול בתור הנס לנדה, הקצין הנאצי המצמרר מ"ממזרים חסרי כבוד". אבל מאחורי התפקיד שהפך אותו לכוכב עולמי מסתתרים קריירה ארוכה שהתחילה הרבה לפני הוליווד, חלום מוזיקלי וקשר משפחתי מפתיע לישראל. הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. הוא גדל במשפחה שחיה את הבמה וולץ נולד בווינה למשפחה שבה התיאטרון היה חלק מהחיים: אמו הייתה מעצבת תלבושות ואביו עסק בבניית תפאורות. גם בדורות הקודמים היו שחקנים, ובהם סבתו, מריה מאיין, שהופיעה בתיאטרון ובסרטים אילמים. 2. הוא בכלל שקל להיות זמר אופרה לפני שבחר במשחק, וולץ למד גם שירה ואופרה בווינה. בריאיון סיפר שהתקבל ללימודים, אבל אחד הבוחנים טרח להבהיר לו שלא שר יפה במיוחד. וולץ דווקא קיבל את ההערה בהומור - הרי הוא כבר התקבל. כשהתחיל לקבל תפקידי משחק, הכיוון המקצועי התבהר, ובהמשך הוא חזר לאופרה דווקא כבמאי. 3. הפריצה העולמית הגיעה רק בגיל 52 כש"ממזרים חסרי כבוד" יצא ב-2009, וולץ כבר היה שחקן עם כשלושה עשורים של ניסיון בתיאטרון, בטלוויזיה ובקולנוע. אלא שעיקר הקריירה שלו התנהלה בעולם דובר הגרמנית, והוא היה רחוק ממעמד של כוכב הוליוודי. בגיל 52 הגיע התפקיד ששינה הכול - והביא איתו גם את פרס השחקן בפסטיבל קאן.

כריסטופר וולץ ( צילום: מתוך ממזרים חסרי כבוד )

4. טרנטינו כמעט ויתר על הסרט לפני שפגש אותו

דמותו של הנס לנדה הייתה כל כך מורכבת, שטרנטינו התקשה למצוא שחקן שיוכל לגלם אותה. הוא חיפש מישהו שישלוט בכמה שפות, אבל גם יצליח להעביר את התחכום והאיום שבדמות. הבמאי סיפר שכמעט גנז את הסרט בעקבות הקושי בליהוק -עד שוולץ הגיע לאודישן ופתר את הבעיה.

5. הוא מדבר שלוש שפות שוטף - האיטלקית היא כבר משחק

ב"ממזרים חסרי כבוד" וולץ עובר בין גרמנית, אנגלית, צרפתית ואיטלקית בקלילות מרשימה. בשלוש הראשונות הוא אכן שולט באופן שוטף, אבל האיטלקית ששומעים בסרט אינה מעידה על אותה רמת שליטה. מתברר שגם כשלא מדברים שפה שוטף, אפשר לשכנע את הקהל שכן.

6. שני סרטים של טרנטינו סידרו לו שני אוסקרים

שיתוף הפעולה עם טרנטינו לא הסתיים בהנס לנדה. אחרי האוסקר הראשון, שבו זכה ב־2010 על "ממזרים חסרי כבוד", הגיע "ג'אנגו ללא מעצורים", שבו גילם את ד"ר קינג שולץ - צייד ראשים גרמני שעוזר לג'אנגו במסעו. גם התפקיד הזה הביא לו אוסקר לשחקן המשנה הטוב ביותר, הפעם בטקס של 2013.

כריסטופר וולץ ( צילום: LucaFazPhoto )

7. לשחקן שגילם את "צייד היהודים" יש שלושה ילדים יהודים

מחוץ למסך, הקשר של וולץ ליהדות קרוב ואישי מאוד. מנישואיו הראשונים לאישה יהודייה נולדו לו שלושה ילדים, שתי בנות ובן, שהם יהודים. בהמשך הקים משפחה עם מעצבת התלבושות ג'ודית הולסט, ולשניים נולדה בת נוספת.

8. הבן שלו בישראל עזר לטרנטינו עם היידיש

בנו של וולץ למד בישיבה בישראל, ובדיווחים מהתקופה אף תואר כרב. הקשר המשפחתי הזה הגיע גם לעבודה על "ממזרים חסרי כבוד": טרנטינו נעזר בבן לתרגום מילים מיידיש. וולץ עצמו סיפר כבר ב-2009 שביקר בארץ כמה פעמים באופן פרטי, עוד לפני שהגיע לכאן לקדם את הסרט שהפך אותו לכוכב.

9. שבועיים אחרי האוסקר הוא הגיע לחתונה בירושלים

במרץ 2013, כשבועיים אחרי הזכייה באוסקר על "ג'אנגו ללא מעצורים", וולץ הגיע לישראל לחתונת בתו מרים עם בן זוגה פנחס. החתונה נערכה סמוך למגדל דוד בירושלים, עם כ-160 אורחים. במהלך הביקור הוא בחר להתארח בדירה בעיר, ואפילו נצפה מטייל בבירה לפני האירוע המשפחתי.

10. מ"צייד היהודים" לקולו של חוזה המדינה

כמה שנים אחרי שגילם את הנס לנדה, וולץ השתתף בפרויקט שונה לחלוטין: הסרט התיעודי "It Is No Dream: The Life of Theodor Herzl", של חברת מוריה מבית מרכז שמעון ויזנטל. וולץ העניק בו את קולו לתיאודור הרצל, לצד הקריינות של בן קינגסלי. השחקן שהתפרסם בתפקיד קצין נאצי הפך, לפחות בקולו, לאיש שחזונו הוביל להקמת מדינת ישראל.