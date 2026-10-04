שריפה בצומת הגוש: האש מתפשטת בחסות הרוחות

שריפת חורש גדולה בגוש עציון. לוחמי אש ומתנדבים מתחנה אזורית יהודה פועלים בשעה זו בשריפה שפרצה בשטח פתוח סמוך לצומת גוש עציון. הצוותים שהוזנקו למקום פועלים במספר גזרות עבודה, זאת בעקבות התפשטות האש בחסות הרוחות.
בשלב זה השריפה לא מתקרבת לכביש או לישובים, אבל שוטרי תחנת עציון ממרחב יהודה, ערוכים לסייע ונמצאים בכוננות במידה ויידרשו פעולות נוספות כמו סגירת הכביש או פינוי ישובים.
עקב תוואי שטח מאתגר, הוזנקו זוג מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד" לטובת סיוע במאמצי בלימת האש.
רשף מיכאל רנדי מפקד האירוע: "מדובר בשריפה הנעה בחסות הרוחות בשטח הפתוח, בסמיכות לצירי התנועה המרכזיים של גוש עציון. אנו פועלים במקום במספר צוותים מתוגבר. לאחר הערכת מצב שביצעתי, ועקב סמיכות האש למבנים, הורתי על הזנקת זוג מטוסי כיבוי, על מנת לסייע בפעולות לבלימת התפשטות האש."