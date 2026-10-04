שריפה בצומת הגוש: האש מתפשטת בחסות הרוחות

שריפת חורש גדולה בגוש עציון. לוחמי אש ומתנדבים מתחנה אזורית יהודה פועלים בשעה זו בשריפה שפרצה בשטח פתוח סמוך לצומת גוש עציון. הצוותים שהוזנקו למקום פועלים במספר גזרות עבודה, זאת בעקבות התפשטות האש בחסות הרוחות.

בשלב זה השריפה לא מתקרבת לכביש או לישובים, אבל שוטרי תחנת עציון ממרחב יהודה, ערוכים לסייע ונמצאים בכוננות במידה ויידרשו פעולות נוספות כמו סגירת הכביש או פינוי ישובים.