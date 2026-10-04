מספר 3 ברשימת וינטר פרסמה פוסטים בשבת

מפלגת עמך ישראל ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

תמונות ותיעודים מטיול משפחתי של נטעלי שם־טוב עם ילדיה פורסמו במהלך השבת בחשבון האינסטגרם שלה. שם־טוב מוצבת במקום השלישי ברשימת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר, מפלגה המבקשת לזכות בתמיכתו של הציבור הדתי והמסורתי ומרבה להשתמש במסרים בעלי אופי יהודי ואמוני.

הפרסום בולט על רקע ניסיונה של המפלגה לפנות גם לקהל שעבור חלק משמעותי ממנו שמירת השבת היא ערך מרכזי. אף ששם־טוב עצמה אינה מציגה אורח חיים דתי, מיקומה הגבוה ברשימה והקהל שאליו פונה המפלגה עשויים להפוך את הפרסום לסוגיה תדמיתית מבחינת "עמך ישראל". התיעודים שפורסמו כללו רגעים מהטיול המשפחתי של שם־טוב וילדיה. אלא שמעבר לתוכן עצמו, מועד פרסומם בחשבון הוא שעשוי לעורר ביקורת בקרב חלק מהציבור הדתי והמסורתי, שאל קולותיו מכוונת רשימתו של וינטר.

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האירוע בולט גם לנוכח הנורמה הנהוגה במשך שנים בקרב פוליטיקאים המבקשים תמיכה מהציבור הדתי והחרדי. כך, לדוגמה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאינו מציג את עצמו כשומר שבת, הקפיד בדרך כלל שלא לפרסם תכנים ברשתות החברתיות במהלך השבת. במקרים שבהם פורסמו בעבר תכנים בחשבונותיו בשבת, הדבר עורר ביקורת ואף התנצלות מצד הליכוד.

במקרה של "עמך ישראל", הפרסום מקבל משקל נוסף בשל המסרים היהודיים והאמוניים שהמפלגה משלבת בפנייתה לציבור. כאשר מדובר במועמדת המוצבת במקום השלישי ברשימה, הסטורי שפורסם בחשבונה במהלך השבת עלול לעמוד בניגוד לתדמית שמבקשת המפלגה להציג בפני אחד מקהלי היעד המרכזיים שלה.

פנינו למפלגת "עמך ישראל" לקבלת תגובה לדברים. תגובתן תובא לכשתתקבל.