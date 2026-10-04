הישג מרשים: השחקנית הישראלית לוהקה לסדרה האמריקאית המצליחה

השחקנית הישראלית שני אטיאס ממשיכה את דרכה בהוליווד, והפעם עם תפקיד אורח באחת מסדרות הדרמה הרפואיות המוכרות בארצות הברית. על פי פרסום ראשון של גיא פינס, אטיאס לוהקה לעונה ה-12 של "שיקגו מד", שתעלה השבוע.

שני אטיאס ( צילום: ללא )