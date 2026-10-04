הישג מרשים: השחקנית הישראלית לוהקה לסדרה האמריקאית המצליחה

השחקנית הישראלית שני אטיאס ממשיכה את דרכה בהוליווד, והפעם עם תפקיד אורח באחת מסדרות הדרמה הרפואיות המוכרות בארצות הברית. על פי פרסום ראשון של גיא פינס, אטיאס לוהקה לעונה ה-12 של "שיקגו מד", שתעלה השבוע.
בסכנת חיים ומחוסרת הכרה
אטיאס תגלם את ויולט, אישה שמגיעה לבית החולים כשהיא בסכנת חיים, מורדמת ומחוסרת הכרה, כאשר הצוות הרפואי חושד כי היא סובלת מדלקת קרום המוח.
אלא שהליהוק מקבל משמעות מפתיעה במיוחד כשמכירים את הסיפור האישי של אטיאס.
התפקיד שמתחבר לחיים האמיתיים
בחיים האמיתיים, השחקנית עצמה חלתה בעבר בדלקת קרום המוח - מחלה שבעקבותיה אף שוחררה משירותה בצה"ל.
כעת, שנים לאחר ההתמודדות האישית שלה עם המחלה, אטיאס תפגוש אותה שוב - הפעם מהצד הבדיוני ועל הסט של אחת הדרמות הרפואיות הבולטות בטלוויזיה האמריקאית.