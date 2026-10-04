רגע לפני הבחירות: סולברג מנחית מכה נוספת על נתניהו

השופט סולברג ( יונתן זינדל/פלאש 90 )

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הורה היום (ראשון) לראש הממשלה בנימין נתניהו להסיר מהרשתות החברתיות סרטונים שבהם עשה שימוש אסור בצה"ל ובמשאבים ציבוריים.

סולברג קבע כי חמש מתוך שש עתירות שהוגשו נגד נתניהו על פרסומים שלו, אכן מוצדקות וכי מדובר בתעמולת בחירות. באחד הפרסומים נראה נתניהו מבקר במוצב צה"ל בדרום לבנון, וסולברג קבע כי הוצגו בו בעיקר הישגי הממשלה והעומד בראשה, בעוד שחלקים אחרים בסרטון, שעסקו ב"חיזוק הרוח והוקרה לחיילים", ירדו בעריכה. "זוהי כמובן תעמולת בחירות", נכתב בהחלטה. סולברג קבע כי על נתניהו להסיר מחשבונותיו את הפרסומים, וכן לשאת בהוצאות בסך 29 אלף שקלים לעותרים.

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נזכיר כי בשבוע שעבר, הורה סולברג לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, להסיר סרטון שפרסם בתחילת השבוע, ובו דברים שהטיח השר באסיר המחבל חסן סלאמה, בעת ביקור בבית הסוהר. זאת כשבסרטון מופיעים לוחמי כליאה.

סולברג קבע שתוכן הסרטון נחשב לתעמולת בחירות: "השר התפאר בפעולותיו, תיאר את תוכניתו הפוליטית לעתיד והעביר מסר אישי ולפיו רק השר הוא מי שמרתיע". בנוסף הורה סולברג שבן גביר ישלם הוצאות אישיות מכיסו, לצד הוצאות שתשלם מפלגתו, בסכום של 20 אלף שקל, בחלקים שווים.