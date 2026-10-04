מגיש הטלוויזיה זועם: "אפשר קדנציה בלי חרדים בממשלה?"

גיא פינס הגיע לנתב"ג ונתקל בתור ארוך של נוסעים, מה שהוביל אותו לפרסם סטורי נוקב בחשבון האינסטגרם שלו - ולהפנות ביקורת כלפי מדיניות התחבורה הציבורית בשבת.
לצד תמונה מהמקום העמוס כתב פינס: "הטור נמשך פנימה עמוק לתוך הטרמינל", ובהמשך הסביר מה, לדעתו, עומד מאחורי המצב.
"זו החלטה פוליטית נטו"
"אתם מבינים שהפנמנו שזה חוק טבע שאין אוטובוסים ורכבות בשבת, אבל זו החלטה פוליטית נטו", כתב פינס.
לדבריו, גם מי שבוחר לטוס במהלך השבת צריך לקבל אפשרות להשתמש בתחבורה ציבורית כדי לחזור לביתו: "כל מי שכאן טס בשבת, זכותו שתהיה לו דרך להתפנות הביתה".
את הסטורי סיים במשפט: "אפשר קדנציה בלי חרדים בממשלה? תודה".
גיא פינס, אחי אתה כותב מה שבטן של כולנו מרגישה! הבנות שלי משרתות ועובדות קשה, והממשלה הזאת רואה רק את העסקנים, חייבים פה ממשלה ציונית ישרה