מגיש הטלוויזיה זועם: "אפשר קדנציה בלי חרדים בממשלה?"

גיא פינס ( (צילום: מתוך קשת 12) )

גיא פינס הגיע לנתב"ג ונתקל בתור ארוך של נוסעים, מה שהוביל אותו לפרסם סטורי נוקב בחשבון האינסטגרם שלו - ולהפנות ביקורת כלפי מדיניות התחבורה הציבורית בשבת.

תורים בנתב"ג ( צילום: אינסטגרם גיא פינס )