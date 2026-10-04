עם הגב לקיר: נבחרת ישראל בקרב קריטי מול אירלנד

בחרת ישראל תעלה הערב (ראשון) בשעה 21:45 למשחק קריטי מול אירלנד, במסגרת המחזור הרביעי בבית 3 של דרג ב׳ בליגת האומות. אחרי פתיחה מאכזבת לקמפיין, החבורה של רן בן שמעון יודעת כי איבוד נקודות נוסף עלול להרחיק אותה משמעותית מהנבחרות שמעליה.

למרות שאירלנד רשומה כמארחת, המשחק לא ייערך בדבלין. ההתאחדות האירית העבירה אותו לאצטדיון TSC ארנה בבאצ׳קה טופולה שבסרביה, והוא יתקיים מאחורי דלתיים סגורות וללא קהל. באירלנד הסבירו כי ההחלטה התקבלה בשל קשיים תפעוליים שעלולים היו להשפיע על קיום המשחק במדינה.

ישראל מגיעה למשחק מהמקום האחרון בבית, עם נקודה אחת בלבד והפרש שערים 5-. הנבחרת פתחה בהפסד 3:1 לאוסטריה, הובסה 3:0 בידי אירלנד ולאחר מכן סיימה בתיקו 0:0 מול קוסובו. אוסטריה מובילה עם שבע נקודות, בעוד אירלנד וקוסובו צברו ארבע נקודות כל אחת.

המשמעות ברורה: ניצחון יעלה את ישראל לארבע נקודות ויחזיר אותה למאבק בבית, בעוד הפסד ישאיר אותה בתחתית ויפתח פער של שש נקודות מאירלנד. גם תוצאת המשחק המוקדם בין קוסובו לאוסטריה עשויה להשפיע על מצבה לקראת שני המחזורים האחרונים בנובמבר.

במפגש הקודם בין הנבחרות ספגה ישראל שלושה שערים כבר במחצית הראשונה והתקשתה להגיב. מאז הצליחה הנבחרת לעצור את רצף ההפסדים מול קוסובו, אך שוב לא מצאה את הרשת. ישראל כבשה שער אחד בלבד בשלושת משחקיה הראשונים וספגה שישה.