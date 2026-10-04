עונש להולנד? הצעד הדרמטי של איגוד השידור האירופי למדינה שחזרה לאירוויזיון

טלטלה חדשה מכה בהפקת האירוויזיון: איגוד השידור האירופי הודיע על הדחתה המיידית של ראשת המשלחת ההולנדית, קלאודיה ואן דר פאס, מקבוצת המיקוד – הגוף המנהל והמפקח של התחרות.

ההחלטה הדרמטית, שאושרה על ידי ה-EBU לסוכנות הידיעות ההולנדית ANP, מגיעה בעקבות אי-השתתפותה של הולנד באירוויזיון האחרון. כזכור, בעקבות פרישת רשת הטלוויזיה ההולנדית AVROTROS בדצמבר החולף, העניק ה-EBU לוואן דר פאס כרטיס חופשי מיוחד כדי להמשיך את כהונתה בת השנתיים. אולם כעת מתברר כי תוקף ההחרגה פג בסוף הקיץ – ובאיגוד סירבו להאריכו.

דובר מטעם ה-EBU הבהיר את המהלך: "קלאודיה נבחרה כנציגת ראשי המשלחות. עם זאת, מושבים אלה מיועדים לראשי משלחות המבצעים את תפקידם באופן פעיל".

מה שמציף תהיות רבות בתעשייה היא העובדה שיו"ר קבוצת המיקוד, אנה מריה בורדאס מרשת RTVE הספרדית, תמשיך בתפקידה כרגיל עד יוני 2027 – זאת על אף שגם ספרד נעדרת מהתחרות החולפת. ב-EBU מיהרו להבהיר כי בורדאס תמשיך למלא את סמכויותיה כיו"ר עד תום הקדנציה.

הצעד הדרמטי מגיע ברקע שינויים מבניים נרחבים שה-EBU מוביל בימים אלו. כחלק ממהפכה בארגון, מוקמת וועדה חדשה שצפויה להחליף את קבוצת המיקוד בקיץ 2027 ולרכז סמכויות רבות יותר בידי חברי האיגוד. למרות העובדה שהולנד כבר צפויה לחזור לתחרות ב-2027, עתיד מעמדה של המדינה במבנה החדש נותר בשלב זה ללא מענה.