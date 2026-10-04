המשטרה עצרה מנהלת בית ספר ערבי במזרח ירושלים

מעצר המנהלת ( דוברות המשטרה )

המשטרה עצרה מנהלת בית ספר באלעיזריה. המעצר הגיע לאחר שעלה חשד כי במרחבי בית ספר בכפר הוצבו ונתלו שלטים ותמונות של מחבלים הכוללים תכנים התומכים והמזדהים עם מעשי טרור.

בעקבות כך, במהלך הלילה, פעלו שוטרי תחנת מעלה אדומים, יחד עם לוחמי יס״מ גלעד ולוחמי מג״ב איו״ש, למעצרה של מנהלת בית הספר, תושבת אלעיזריה, בשנות ה-50 לחייה, בחשד למעורבות בהצגת תכני ההסתה במרחבי בית הספר.

חומרי ההסתה שנתפסו ( דוברות המשטרה )

לפי הודעת המשטרה, במסגרת המעצר, פשטו הכוחות על בית הספר ופעלו לאיתור והסרת שלטי ההסתה באופן מידי, במטרה למנוע את המשך הצגתם והפצתם. "בין השלטים שהוסרו ונתפסו הופיעו רבי מרצחים בהם המחבל יאסר ערפאת, המחבל יחיא סינוואר ונוספים. בנוסף, הוצגה מפת ארץ ישראל אשר הוגדרו בה לכאורה ״אזורי כיבוש״ וכן תמונות של כוחות הביטחון" "במהלך תחקור הכוחות בשטח, נשאלה המנהלת מי בתמונות וזו השיבה ״גיבורי פלסטין״. החשודה הועברה לחקירה בתחנת מעלה אדומים, בסיומה נכלאה".

תמונות מחבלים שנתפסו ( דוברות המשטרה )

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול כל העת, הן במרחב הפיזי והן במרחב הרשתי, לניטור, איתור וסיכול תכנים של הסתה, עידוד טרור, הזדהות ותמיכה בארגוני טרור ובמחבלים. זאת מתוך הבנה ברורה כי הסתה ועידוד לטרור עלולים להוביל לפגיעה בחיי אדם ולסכן את ביטחון הציבור"