מתקפה על וינטר: "בלי עמוד שדרה ערכי ובלי דרך"

עופר וינטר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

מפלגת ישר! עם איזנקוט פתחה היום (ראשון) במתקפה חריפה נגד עופר וינטר, וטענה כי קיים פער בין העמדות שהוא מציג לבין תמיכתו האפשרית בממשלה בראשות בנימין נתניהו. במפלגה תיארו אותו במילים: ״עופר וינטר והיפוכו״.

בפתח הדברים התייחסו במפלגה לסוגיית הגיוס. לטענתם, אף שווינטר מציג עמדה התומכת בגיוס, הוא תומך גם במה שכינו ״ממשלת השתמטות״. ״בעד גיוס, אבל תומך בממשלת השתמטות״, מסרו במפלגה. בהמשך תקפו במפלגת ישר! עם איזנקוט את עמדותיו של וינטר בנושא האחריות לאירועי שבעה באוקטובר והקמת ועדת חקירה ממלכתית. במפלגה טענו כי גם בסוגיה זו מתקיים פער בין המסרים שלו לבין עמדותיו. ״בעד 'אחריות', אבל תומך בראש ממשלת השבעה באוקטובר ומתנגד לועדת חקירה ממלכתית״, נמסר. המתקפה נמשכה גם סביב סוגיית ההתיישבות והעמדות הנשמעות מתוך מפלגתו של וינטר. במפלגת ישר! עם איזנקוט טענו כי לצד תמיכתו בהתיישבות, ישנם אנשים במפלגתו התומכים במדינה פלסטינית.

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לדבריהם, וינטר לא פעל עד כה נגד העמדות הללו: ״בעד 'התיישבות', אבל אנשי מפלגתו תומכים במדינה פלסטינית, ועד לרגע זה וינטר אפילו לא חשב לקרוא אותם לסדר או להבהיר את הדברים״.

בסיום הדברים החריפו במפלגה את הטון וכינו את מפלגתו של וינטר ״מפלגה בלי עמוד שדרה ערכי ובלי דרך״.

עוד טענו כי מטרתה היא ״לבלבל את הציבור המשרת ולזחול לממשלת ההשתמטות של נתניהו״.