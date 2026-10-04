המומחה מעריך: נתניהו ינצח בבחירות הקרובות, הלוואי ואטעה

נתניהו ( יונתן זינדל / פלאש90 )

אלון אביתר, מומחה לזירה הפלסטינית ולטרור, ‏טען היום (ראשון) כי ראש הממשלה נתניהו ככל הנראה ינצח בבחירות הקרובות והסביר מדוע הוא חושב כך.

״למה נתניהו ינצח ב 27/10 (או ימנע נצחון מהגוש השני)? אין אופוזיציה; חלשה, נרפית, פחדנית, לא תוקפת, עסוקה בעצמה ולא ביריב. הדמוגרפיה עובדת - יותר חרדים, יותר דתיים, יותר ״בורא עולם״, ״ניסים״ וגו׳. ‏כת ״ביבי המלך״ גדלה למרות הטבח. כל הקואליציה עפר תחתיו. הלוואי ואטעה״.

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אביתר אינו היחיד, בימים האחרונים רבים ממתנגדי נתניהו תוקפים את האופוזיציה הנוכחית וטוענים כי היא כושלת. ‏

מוקדם יותר כתב ברק סרי: ״תגידו, ראשי מפלגות האופוזיציה, איך אתם לא מתנפלים על המחדל העצום של הטייס המחבל שהיה בדרכו לישראל כדי להתפוצץ עם מטוס מלא נוסעים?

מילא שזה אינטרס של נתניהו למסמס את החקירה, הוא הרי עשה זאת גם לחקירת טבח השבעה באוקטובר, אבל היכן אתם? היתה כאן פאשלה מטורפת של משרד התחבורה, השב״כ ואולי של גופים נוספים. תדרשו חקירה דחופה, תתחרעו על נתניהו שנמלט שוב מעוד כישלון״.