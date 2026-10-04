שירות הדוב שדובר צה"ל עושה לישראל

היש לאנשי דובר צה"ל כוונה רעה? ממש לא. איש הימין איתמר ססובר, ששירת בדו"צ, תיאר:

"המשרתים בדו"צ ברובם המוחלט, מגיעים מאותו סוג אוכלוסייה (רמז: לא מתנחלים). לדתיים, למשל, כמעט אין זכר. אי הגיוון בעיקר פוליטי, המונוליטיות המחשבתית כמעט מוחלטת". אבל "החיילים הם אנשים נפלאים שהתגייסו עם רצון כן וטהור, טענותיי אינן אליהם" (אלא למי שפועל לשמר את חדגוניות היחידה).

ובכל זאת, דו"צ ממלא תפקיד בתהליך הוצאת שם רע לישראל. הנה השלבים:

שלב א: אויבי ישראל מוציאים לעז נגד הגורמים שמזיקים להם: לוחמים או מתנחלים. גם עיתונאי שמאל תמימים בישראל מהדהדים את המסרים. בעיניהם, זהו מעשה מוסרי.

שלב ב: דו"צ עולה על הבמה - ומוסיפה "תגובה" המאשררת במשתמע את ההאשמות.

שלב ג: שופטי הבג"צ קוראים את הכתבות (ההשמצות) כמו כולנו. "זה לא מגיע רק מהשמאל", השופטים מספרים לעצמם. "גם צה"ל חושב כך – וצה"ל הוא גורם מקצועי ואובייקטיבי, כן?"

שלב ד: ארגוני שמאל עותרים לבג"צ, והשופטים מפיקים פסק-דין לטובת העותרים – רק ללא בירור עובדות. אם העובדות לא ברורות, שופטי בג"צ כן אמורים לדחות את העתירה ולהפנות את הצדדים למשפט-הוכחות בבית משפט רגיל. אלא שבפועל, גם פרקליטות המדינה שניצבת מול העותר השמאלן, היא גוף המזוהה עם השמאל. למשל, ערן שנדר שעמד בראש פרקליטות המדינה, היה ממייסדי "שלום עכשיו". אז זה עובד ככה: הפרקליטות מקפידה לא לחלוק על האשמות העותר השמאלן, בג"צ מעיר כי "האירועים אינם מוכחשים ע"י המשיבים", וכך סלולה הדרך לקבל את העתירה - ללא תשתית עובדתית.

שלב ה: ”עובדה" תקשורתית חדשה, מאוששת-בג"צ, נולדה – ומדווחת בתקשורת.

רוצים דוגמה מהעת האחרונה, שדו"צ "מאשרר" כתבה מלאה בהאשמות חסרות בסיס? קחו כתבה ב"ידיעות אחרונות" מיום 21.8, לכאורה מלאה חורים. למשל:

תמונת ענק של פלשתינים יושבים על הספה, "נצורים בביתם" – לצד תמונה קטנה של "מכשולים שהציבו מתנחלים" – בה רואים בבירור אבנים שלא חוסמים את הגישה....

כוכב הכתבה (ה"פרשה הבלתי-נתפסת" כלשון "ידיעות") מעיד בפאתוס, שהוא ואשתו "פלסטינים פשוטים" ובהם "אף אחד כמעט לא התעניין". בהמשך הכתבה, מסתבר כי בי.בי.סי. התעניין בהם, וגם כתבים מגרמניה, וגם כתבים מבלגיה, וגם "יש דין", ארגון שמאל עשיר שקיבל לאורך השנים 58 מיליון שקל (!) ממקורות זרים על פי בדיקת NGO MONITOR....

האשמות מעורפלות מפי "יש דין" (כגון: "עומק האלימות כעומק ההתנחלות"), מצוטטות בכתבה ברצינות תהומית כ"קביעות" מבוססות "נתונים" עלומים – בדומה, "יש דין" בשיתוף עם עמותות אחרות פרסמה בעבר כי הוצאת צווי מעצר כנגד ראש ממשלת ישראל ושר הבטחון, היא "צעד חשוב והכרחי"....

"זו אדמה שלנו, יש לנו ניירות", אומרים כוכבי הכתבה הפלשתינים ל"ידיעות". איפה הניירות?? הכתבה לא מציגה אותם...

על אף כל אלה, תגובת דו"צ, שפורסמה ביום 21.8, הייתה: "הטענות בבדיקה". כאילו מדובר בכתבת תחקיר רצינית ועמוקה, שבאמת חושפת עובדות מוצקות. כתוצאה, בג"צ פסק ב-6.9 לטובת הפלשתינים. "עובדה" אנטי-ישראלית חדשה זו, דווחה מייד ב-TOI ובג'רוסלם פוסט.

תשאלו: את, בעד אלימות??? מי שמוחה על כתבות להשמצת מתנחלים הוא בעד אלימות מתנחלים - לא?

לא. אינני בעד אלימות. בדומה, לא כל מי שמוחה על כתבות השמצה נגד צה"ל, בעד ג'נוסייד.

אני בעד בירור האשמות נגד מתנחלים - או קיבוצניקים, או תושבי פריז או רומא - במשפט הוכחות. לא בבג"צ שמפיק פסקי דין ללא הוכחות. הרי פעמים רבות התברר, ש"המתנחלים" לא עשו מעשים שיוחסו בהם, ראו למשל את עמית סגל בחדשות ערוץ 12 בעניין "האגדה השקרית על אלימות המתנחלים".

מדוע שנלין על דו"צ - ולא על בג"צ? כי את מעללי בג"צ כולם מכירים. ואילו, לא כולם יודעים שמאות מתגייסים מצטופפים בדו"צ, במקום תחת האלונקה. אם בפועל שירותם בונה עוד חוליה בשרשרת המזון של כתבות השמצה - מדוע שנשלים עם זה? מדוע שדו"צ - כמו בג"צ - ימשיך לעשות לישראל שירות דוב?

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סוזי דים היא דוברת 'מטות ערים'