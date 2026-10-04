דיווח: טייס המשנה צפוי לעונש מוות

פליי דובאי ואל-על ( (צילום: תומר נויברג\פלאש 90), שאטרסטוק )

בישראל עדיין מנסים לשרטט מפת התנהגות בעקבות ניסיון התרסקות המטוס של ׳פלי דובאי׳ ולהבין האם הטייס פעל באופן עצמאי או נשלח על ידי מדינה או ארגון טרור.

אנשי מוסד ומומחי תעופה ישראלים משתתפים בחקירה. לפי דיווח של סמדר פרי ב-ynet מפי בכיר באיחוד האמירויות, בחקירה משתתפים גם גורמי מודיעין סעודים ועומאנים ולפחות שני נציגים אמריקנים מארגוני הביון. על פי הבכיר, הישראלים צפויים להיכנס גם לחדר החקירות. את החקירה מנהל חמד סייף אל-שמסי, התובע הכללי של איחוד האמירויות.

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לפי הדיווח, החקירה מתמקדת בתכנון פיגוע הטרור המיוחס לטייס המשנה המאם אל-המאמי, בן 29. הבכיר באמירויות טען כי אל-המאמי לא התכוון רק להביא להתרסקות המטוס, אלא תכנן לרסק אותו על בניין גבוה בישראל, בדומה לפיגועי 11 בספטמבר. ככל הידוע, היעד שנבחן היה מגדלי עזריאלי בתל אביב.

בכיר באבו דאבי אומר כי עם השלמת החקירה צפוי אל-המאמי לעמוד בפני עונש הוצאה להורג. המקור הסביר כי אף שהאירוע הסתיים ללא הרוגים מקרב הנוסעים, באמירויות מתכוונים לדרוש את העונש החמור ביותר כדי לייצר הרתעה.

לדבריו, "לא יהיה כאן ויתור" ולא תינתן חנינה.