רגע מרגש ומעט תמוה התרחש בהופעה של כוכב הפופ הבריטי הארי סטיילס בניו יורק, כאשר ישראלית בת 21 זכתה לתשומת לב מיוחדת מהזמר המפורסם – אך התגובה שלו עוררה תהיות בקרב הגולשים ברשתות החברתיות.
גל טגורי, סטודנטית ישראלית, הגיעה להופעה כשבידיה שלט שמשך את תשומת ליבו של סטיילס. על השלט נכתב: "גיליתי שהיום התקבלתי ללימודי רפואה. זה הולך להיות הקונצרט האחרון שלי ב-7 השנים הבאות". הזמר הבחין בשלט, עצר את המופע לרגע, וקרא לקהל: "גל, תעשו רעש לגל כולם".
סטיילס המשיך והתייחס לתוכן השלט: "תהיי שקועה בספרים? ברכותיי!". הקהל פרץ בתשואות, וגל נראתה נרגשת מהתגובה הבלתי צפויה. אך מה שקרה אחר כך הוא שעורר את הסערה האמיתית ברשת.
הזמר הבריטי שאל את גל: "תלמדי בניו יורק?", והיא ענתה בשלילה. תגובתו של סטיילס הייתה קצרה ומסתורית: "נשאיר את זה ככה". המשפט הזה הצית גל של ספקולציות בקרב הגולשים – האם הזמר חשש להזכיר את ישראל בפומבי?
התיעוד של הרגע הפך במהירות לויראלי ברשתות החברתיות, כאשר חלק מהגולשים העלו השערות ששמה של גל – שם עברי מובהק – הסגיר את מוצאה הישראלי. יש שטענו כי סטיילס בחר שלא להמשיך בשיחה כדי להימנע מעימות פוליטי אפשרי, בעוד אחרים סברו שמדובר בתגובה תמימה לגמרי.
יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שהארי סטיילס מוצא עצמו במרכז מחלוקת הקשורה לסכסוך הישראלי-פלסטיני. בשנת 2026, במהלך הופעה באמסטרדם, הוא ענה "נכון" למעריץ שצעק "תחי פלסטין" – תגובה שעוררה סערה עצומה ברשתות החברתיות.
הזמר הבריטי, שהחל את דרכו בלהקת One Direction והפך לאחד הכוכבים המצליחים בעולם הפופ, ידוע בעמדותיו הפרוגרסיביות ובתמיכתו בקהילת הלהט"ב. ב-2020 הוא נכנס להיסטוריה כשהפך לגבר הראשון שכיכב לבד על שער מגזין Vogue, ובשנת 2023 זכה בפרס היוקרתי "אלבום השנה" בטקס פרסי הגראמי עבור האלבום "Harry's House".
בכל מקרה, גל טגורי יכולה להיות מרוצה – היא זכתה לרגע בלתי נשכח בהופעה של אחד הכוכבים הגדולים בעולם, גם אם הוא הותיר כמה סימני שאלה באוויר.