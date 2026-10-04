רגע מרגש ומעט תמוה התרחש בהופעה של כוכב הפופ הבריטי הארי סטיילס בניו יורק, כאשר ישראלית בת 21 זכתה לתשומת לב מיוחדת מהזמר המפורסם – אך התגובה שלו עוררה תהיות בקרב הגולשים ברשתות החברתיות.

גל טגורי, סטודנטית ישראלית, הגיעה להופעה כשבידיה שלט שמשך את תשומת ליבו של סטיילס. על השלט נכתב: "גיליתי שהיום התקבלתי ללימודי רפואה. זה הולך להיות הקונצרט האחרון שלי ב-7 השנים הבאות". הזמר הבחין בשלט, עצר את המופע לרגע, וקרא לקהל: "גל, תעשו רעש לגל כולם".

סטיילס המשיך והתייחס לתוכן השלט: "תהיי שקועה בספרים? ברכותיי!". הקהל פרץ בתשואות, וגל נראתה נרגשת מהתגובה הבלתי צפויה. אך מה שקרה אחר כך הוא שעורר את הסערה האמיתית ברשת.

הזמר הבריטי שאל את גל: "תלמדי בניו יורק?", והיא ענתה בשלילה. תגובתו של סטיילס הייתה קצרה ומסתורית: "נשאיר את זה ככה". המשפט הזה הצית גל של ספקולציות בקרב הגולשים – האם הזמר חשש להזכיר את ישראל בפומבי?

התיעוד של הרגע הפך במהירות לויראלי ברשתות החברתיות, כאשר חלק מהגולשים העלו השערות ששמה של גל – שם עברי מובהק – הסגיר את מוצאה הישראלי. יש שטענו כי סטיילס בחר שלא להמשיך בשיחה כדי להימנע מעימות פוליטי אפשרי, בעוד אחרים סברו שמדובר בתגובה תמימה לגמרי.