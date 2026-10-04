אחרי שכינה אותם "ביביסטים": שרון אלכסנדר מגיב לראשונה

השחקן וזוכה פרס אופיר שרון אלכסנדר התייחס היום (ראשון) בתוכנית ״פתחי וזמרי״ לפוסט שכתב על יניב חיון, מגיבורי טיסת פליי דובאי. אלכסנדר הבהיר כי הביקורת בפוסט לא הופנתה כלפי חיון, אלא כלפי הסטיגמות שבהן משתמשים לדבריו שני המחנות.

״האיש שהציל את המטוס, האיש שפרץ ראשון. מה לעשות? לא נעים להודות, אבל הוא ביביסט״, אמר אלכסנדר.

זמרי שאל אותו: ״למה לא נעים?״, ואלכסנדר הסביר כי דבריו נכתבו מנקודת מבטו של המחנה שאליו הוא משתייך: ״כי אני במחנה שלי. כי אני במחנה שקורא לכם, לאנשים האלה, 'ביביסטים'״.

לדבריו, מטרת הפוסט הייתה בראש ובראשונה להפנות ביקורת כלפי עצמו וכלפי חלק מחבריו. ״בעצם הביקורת הייתה כלפי עצמי קודם כול וכלפי חלק מהחברים שלי. הבן אדם הזה, יניב, הוא באמת בן אדם עם יכולות בלתי רגילות״.

אלכסנדר הוסיף כי ההיכרות עם דמותו של חיון ערערה בעיניו את התדמית המיוחסת ל״ביביסטים״. ״גם מבחינה אישיותית, איך שראיתי אותו, הוא סותר לחלוטין את הסטיגמה. הפוסט היה נגד הסטיגמה, מצד אחד שאנחנו קוראים לכם 'ביביסטים', ושאתם קוראים לנו 'שמאלנים'״.