חיים רמון מעריך: זה מה שהוא יעשה אם הוא לא ישיג 61 מנדטים

השר לשעבר חיים רמון, התייחס היום (ראשון) למערכת הבחירות המתקרבת וטען מה לדעתו השמאל יעשה אחרי הבחירות, אם לא ישיג 61 מנדטים: "במקרה ותקום ממשלת מיעוט. בהצבעה הראשונה הם יהיו רוב להקים ממשלה. נקודה.

אחרי זה, כדי להפיל אותה צריך 61. הדבר הראשון שהם יעשו - הם יקימו ועדת חקירה ממלכתית וישתלטו על הכנסת. כל הדברים האלה יקרו. ואז ינסו להרחיב את הממשלה ואם לא יצליחו יילכו לבחירות חדשות"

יותם זמרי התערב ואמר: "אני חושב שאתה עושה תעמולה לימין יותר טובה משלנו. בא חיים רמון ואומר לכם, המאזינים: תראו, בסוף הימין הוא היחיד שצריך מעל 60. השמאל, גם אם הוא יביא 52, 54, 56 - הוא משתלט על הכנסת"

‏רמון: "אתה הבנת באופן מלא מה אני אומר".