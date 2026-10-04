הרדיפה נגד טל דרדיק מגיעה שוב לבית המשפט

בימ"ש המחוזי בירושלים ידון היום (ראשון) בערר ארגון חוננו, כנגד ההחלטה למנוע מטל ינון דרדיק, העצור בעקבות הפרת הצו המנהלי שהוציא נגדו אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט להשתתף בחתונת אחותו. דרדיק, ביקש להשתחרר בערבות לשעות ספורות כדי להשתתף בשמחת חתונתה של אחותו, ונתקל בהתנגדות תביעות המשטרה של מחוז ש"י.

בעקבות התנגדות התביעות במשטרה, קיבל בית משפט השלום את עמדת התביעות ללא דיון ודחה את בקשתו לחופשה קצרה בערבות. בעקבות ההחלטה כאמור בארגון חוננו הגישו ערר דחוף לבימ"ש המחוזי בירושלים והדיון צפוי להתקיים היום. בדיון ייצג את דרדיק עו"ד משה פולסקי מהארגון.

​עו"ד נתי רום, אשר הגיש את הבקשה לבימ"ש מסר:"ההחלטה של המשטרה והתביעות למנוע ממרשי להשתתף בחתונת אחותו היא החלטה שאין בה דבר מלבד נקמנות וניסיון להשפיל ולכופף את רוחו.

אנו סבורים כי החלטת בית משפט השלום שגויה בתכלית. מדובר בזכות הומניטרית ואלמנטרית המוענקת כדבר שבשגרה גם לעצורים בעבירות חמורות בהרבה, ובוודאי שאין כל עילה לשלול אותה ממי שכל 'עוונו' נוגע לצו מנהלי שנוי במחלוקת. אנו מצפים שבית המשפט המחוזי יהפוך את ההחלטה על פניה ויאפשר למר דרדיק להשתתף בשמחת אחותו."

נזכיר כי כנגד דרדיק הוצא צו מנהלי בידי אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט המרחיק אותו מכל שטחי יהןדה ושומרון, ומחייב אותו להתייצב מידי יום בתחנת המשטרה במודיעין עלית. דרדיק הכריז על מאבק כנגד הצווים מנהליים למתיישבים ביהודה ושומרון, אשר במסגרתו הוא יישב במעצר ולא ישתף פעולה עם הצו המנהלי.