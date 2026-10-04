סקאזי (צילום אליה מלינקוב) ( סקאזי (צילום אליה מלינקוב) )

בשורה משמחת למשפחת סויסה: הדיג'יי והמוזיקאי הבינלאומי אשר סויסה, המוכר בשמו האמנותי סקאזי, ובת זוגתו שיר הפכו היום (ראשון) להורים בפעם השלישית.

הבשורה המרגשת מגיעה לאחר שנה מאתגרת במיוחד עבור המוזיקאי הישראלי, שחווה בחודשים האחרונים אירועים דרמטיים הן בחיים האישיים והן בקריירה המקצועית. לאחרונה עבר סקאזי חוויה מפחידה כאשר המטוס בו טס לקראת הופעה במיקונוס סבל מתקלה טכנית חמורה בגלגל הקדמי, ונאלץ לבצע נחיתת חירום באתונה לאחר שש שעות של חגיגה באוויר.

סקאזי ( יחצ )

סקאזי, שנחשב לאחד האמנים הישראלים המצליחים ביותר בסצנת המוזיקה האלקטרונית העולמית, ידוע בהופעותיו האנרגטיות ברחבי העולם. בשנה האחרונה התמודד עם ביטול הופעתו בפסטיבל טומורולנד בבלגיה על רקע לחץ פוליטי, אירוע שעורר תגובה חריפה מנשיא המדינה יצחק הרצוג שכינה זאת "אנטישמיות לשמה". במקביל לקריירה הבינלאומית, סקאזי גם שיתף פעולה עם יוצרים איראנים במהלך מפתיע שעורר תהודה רבה, כשהשיק את הטראק Hero יחד עם צמד הדיג'ייז האיראני Vessbroz שעזב את איראן ומתגורר כיום בהולנד.

סקאזי ואשתו ( יחצ )

כעת, עם הולדת התינוק השלישי, חוזרת משפחת סויסה לחגוג רגעים של שמחה אמיתית. פרטים נוספים על הלידה טרם פורסמו, אך הבשורה המשמחת כבר עוררה גל של ברכות ואיחולים ממעריציו הרבים של המוזיקאי.