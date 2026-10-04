יועצו לשעבר של נתניהו שובר שתיקה: הוא לא אדם מאמין

נתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

דודי זילברשלג, איש התקשורת החרדי שעבד בעבר בצמוד לנתניהו ולראשי ממשלה נוספים, הטיל ספק של ממש בחיבור הפנימי של נתניהו לעולם האמונה והיהדות.

בריאיון ל"יוסי של פודקאסט" עם יוסי בן עטר ב'כיכר השבת', נשאל זילברשלג מי מבין ראשי הממשלה שאיתם עבד היה באמת מחובר ליהדות. תשובתו הייתה חדה: "אף אחד. כלום". בן עטר המשיך ושאל אותו באופן ישיר: "נתניהו אפיקורס גמור?" זילברשלג לא בחר להשתמש בעצמו במילה "אפיקורס", אך השיב: "לא רוצה לתת לו תוויות, אבל יש שם כל מיני התנהגויות". בהמשך נשאל זילברשלג באופן ישיר יותר האם נתניהו עצמו מאמין. זילברשלג השיב בשלילה. בן עטר המשיך ושאל האם כאשר נתניהו אומר "בעזרת השם" הוא אכן מתכוון לכך. זילברשלג השיב: "הוא לא שייך לנו". לדבריו, הדברים מגיעים מתוך היכרות אישית קרובה עם נתניהו. "עבדתי איתו ממש צמוד", סיפר, והוסיף: "הוא אף פעם לא היה כוס התה שלי, אם אתה שואל אותי".

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זילברשלג הסביר כי התרשמותו מבוססת גם על שיחות עם אנשים הקרובים לנתניהו. הוא תיאר פער בין התדמית הציבורית של ראש הממשלה, שמרבה לאורך השנים להשתמש בביטויים מסורתיים ולהציג חיבור לתנ"ך ולמורשת היהודית, לבין האופן שבו הוא עצמו מכיר את יחסו האישי לעולם האמונה.

לדבריו, גם הקשר ההדוק שנבנה במשך השנים בין נתניהו לבין המפלגות החרדיות אינו בהכרח עדות לחיבור עמוק ליהדות. "הייתה איזו סימפתיה שהיא של אינטרסים", אמר.

זילברשלג אף תקף בחריפות את התנהלותו הפוליטית של נתניהו וטען כי לאורך השנים הוא דחק כמעט כל אלטרנטיבה משמעותית במחנה הימין. "לצערנו הגדול הוא השמיד ערך לכל מי שהיה טיפת בעל ערך במחנה הימין לפני שהוא הצליח להרים ראש", אמר. "יש פה משחק פוליטי אכזר, קר רוח, שהוא השאיר אותנו בלי אף אחד - רק איתו".

בהמשך הזכיר זילברשלג גם את התנהלותו של נתניהו סביב תוכנית ההתנתקות ואת הצבעותיו בנושא פינוי גוש קטיף, וטען כי גם בכך ניתן לראות, לשיטתו, פער בין הדימוי שטיפח נתניהו בקרב הציבור הדתי והחרדי לבין הכרעותיו בפועל. "הוא מוליך אותנו שולל", אמר.