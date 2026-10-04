עמית סגל על הסערה הפוליטית: "העלילה מסתבכת"

עמית סגל ( הדס פרוש / פלאש90 )

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס היום (ראשון) לסערה סביב מועמד מספר 2 במפלגתו של עופר וינטר, יוסף חדאד, שאמר בעבר כי הוא תומך ברעיון פתרון 2 המדינות, וחשף סרטון נוסף בו חדאד אומר זאת שוב, אחרי מבצע שומר חומות - שם לטענת חדאד הוא כבר התפכח.

בדבריו כתב סגל: "העלילה מסתבכת, חדאד בעד 2 המדינות חודשיים אחרי מבצע שומר חומות". נזכיר כי הבוקר חדאד התייחס לסערה ואמר כי הוא שינה את דעתו אחרי מבצע שומר חומות, בו הוא ראה כי ערביי ישראל משתפים פעולה עם האויב.

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בדבריו אמר הבוקר חדאד: "חברים יקרים, יש סיבה שהפלסטינים בעזה וביו"ש שונאים אותי וחלק גדול מהם רוצה גם לחסל אותי. מה שמביא אותי לאותו סרטון מלפני מעל 5 וחצי שנים, לפני שומר חומות והרבה לפני שבעה באוקטובר, שצץ אתמול ולא באופן מקרי.

הקטע הזה מתוך ראיון ארוך לטלוויזיה הסעודית באווירת עסקת המאה של טראמפ שזכתה לתמיכה נלהבת של נתניהו והממשלה שלו. באותה תקופה לפני מעל 5 וחצי שנים סברתי שהסוף לסכסוך הישראלי-פלסטיני יהיה כשערביי ישראל הגאים ישתלבו בעמדות המפתח, יישבו בשולחן המשא ומתן וככה יוודאו שהבולשיט הפלסטיני לא יעבוד עלינו.

שינוי הגישה אצלי ביחס לפלסטינים ולסיכוי לכל סוג של שלום איתם היה בימי שומר החומות כשראיתי את הפלסטינים יחד עם ערבים ישראלים לאומנים וקיצוניים מבעירים את הרחובות בישראל. אז הבנתי ששלום לא יהיה איתם ושאסור לתת להם מדינה".