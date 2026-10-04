גיא פלג באזהרה חמורה: "ישראל בסכנה קיומית"

גיא פלג פרסם היום (ראשון) מסר חריף, שבו הזהיר כי ״מכונת הספינים המשוכללת״ צפויה להגביר את פעילותה ולנסות להסיט את תשומת הלב הציבורית. פלג קרא לציבור שלא לאפשר למסרים ולאיומים להסיח את דעתו מהנושא המרכזי.

״אלה הימים שמכונת הספינים המשוכללת תעביר הילוך״, פתח פלג את דבריו. הוא הדגיש כי דווקא בתקופה הזו נדרשת לדבריו תשומת לב מיוחדת לניסיונות לשנות את סדר היום ולהרחיק את הציבור מהסוגיות שבהן עליו להתמקד.

בהמשך קרא פלג לשמור על ריכוז ולא לאבד את המוקד: ״במיוחד בימים האלה חייבים עיניים על הכדור״.