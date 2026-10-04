גיא פלג באזהרה חמורה: "ישראל בסכנה קיומית"

גיא פלג פרסם היום (ראשון) מסר חריף, שבו הזהיר כי ״מכונת הספינים המשוכללת״ צפויה להגביר את פעילותה ולנסות להסיט את תשומת הלב הציבורית. פלג קרא לציבור שלא לאפשר למסרים ולאיומים להסיח את דעתו מהנושא המרכזי.
״אלה הימים שמכונת הספינים המשוכללת תעביר הילוך״, פתח פלג את דבריו. הוא הדגיש כי דווקא בתקופה הזו נדרשת לדבריו תשומת לב מיוחדת לניסיונות לשנות את סדר היום ולהרחיק את הציבור מהסוגיות שבהן עליו להתמקד.
בהמשך קרא פלג לשמור על ריכוז ולא לאבד את המוקד: ״במיוחד בימים האלה חייבים עיניים על הכדור״.
לדבריו, הניסיונות להסיט את תשומת הלב לא יסתכמו במסרים בלבד. פלג העריך כי הציבור צפוי לשמוע גם איומים חמורים שנועדו לעורר חשש: ״הם ינסו להסיח את דעתנו, לאיים איומים אפוקליפטיים״.
אלא שבאותה נשימה הבהיר פלג כי הוא אינו מבטל את הטענה שלפיה ישראל ניצבת בפני סכנה קיומית. לדבריו, הסכנה אכן קיימת, אך מקורה נמצא בראש ובראשונה במי שאליו כיוון את המתקפה.
״ישראל אכן בסכנה קיומית, בראש ובראשונה בגללו״, כתב פלג והפנה כלפיו אחריות ישירה למצב שאותו תיאר.