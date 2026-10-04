רן ברץ בטוח: "הוא לא ימין"

רן ברץ ( יונתן זינדל/פלאש 90 )

רן ברץ, לשעבר מוביל תחום ההסברה בלשכת ראש הממשלה נתניהו, התייחס לסערה סביב יוסף חדאד ואמר: "קמפיין וכולם ציניים, אבל הימין שמתקיף את יוסף חדאד על זה שאמר ב-2021 שהוא רוצה שלום, אבל צריך קודם לפתור את הבעיות של הערבים בישראל, הוא לא ימין, אלא המשהו החדש והלא טוב שעובר על הימין.

‏אז 4 נקודות מהירות: לרוב המתקיפים אין רבע מהזכויות של חדאד בעבודתו למען ישראל והמחירים שהוא משלם על זה. אם הימין כבר לא יכול להתמודד עם המורכבות של להיות ערבי שרואה בישראל היהודית מדינתו, משהו שאמור להיות קצת מוכר לנו מפני שהוא מאפיין את המצב של כל היהודים בגלות, אז הוא לא ראוי לשלטון. לליכודניקים שיצאו נגד חדאד על כך שבעקרון תמך בעבר בכך שבעתיד הרחוק תהיה מדינה פלסטינית כלשהי: כנראה שאתם לא מכירים גם את המפלגה שלכם וגם את ראש המפלגה שלכם. אמירות דומות לפני ה-7 באוקטובר יש מספיק בשביל שלפחות תהססו לרגע. גם מי שלא מסכים עם כל זה, צריך לזכור שחדאד הוא נוצרי שעסוק בהסברה לטובת ישראל. הוא נכס לאומי בתקופה שבה נוצרים מתרחקים בישראל עם שפע של דיבה אנטישמית. במצב הזה להתקיף אותו איננו רק כשל מוסרי, אלא גם כשל מעשי, שמספק תחמושת למוציאי הדיבה. מותר לעשות מדי פעם חשבון לאומי. תהיו לי בריאים".

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נזכיר כי מוקדם יותר היום, יוסף חדאד, מספר 2 במפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר, המשיך להדוף את הטענות נגדו, לאחר שהופץ קטע וידאו שלו בערבית מלפני כחמש שנים, בו הוא אומר שהוא תומך בהקמת מדינה פלסטינית.

בדבריו אמר הבוקר (ראשון) חדאד: "חברים יקרים, יש סיבה שהפלסטינים בעזה וביו"ש שונאים אותי וחלק גדול מהם רוצה גם לחסל אותי. מה שמביא אותי לאותו סרטון מלפני מעל 5 וחצי שנים, לפני שומר חומות והרבה לפני שבעה באוקטובר, שצץ אתמול ולא באופן מקרי.

הקטע הזה מתוך ראיון ארוך לטלוויזיה הסעודית באווירת עסקת המאה של טראמפ שזכתה לתמיכה נלהבת של נתניהו והממשלה שלו. באותה תקופה לפני מעל 5 וחצי שנים סברתי שהסוף לסכסוך הישראלי-פלסטיני יהיה כשערביי ישראל הגאים ישתלבו בעמדות המפתח, יישבו בשולחן המשא ומתן וככה יוודאו שהבולשיט הפלסטיני לא יעבוד עלינו.

שינוי הגישה אצלי ביחס לפלסטינים ולסיכוי לכל סוג של שלום איתם היה בימי שומר החומות כשראיתי את הפלסטינים יחד עם ערבים ישראלים לאומנים וקיצוניים מבעירים את הרחובות בישראל. אז הבנתי ששלום לא יהיה איתם ושאסור לתת להם מדינה".

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עוד הוסיף חדאד: "טבח השבעה באוקטובר של הנאצים הפלסטינים לפני שלוש שנים היה חייב כבר להעיר את כולם, גם את האחרונים שעוד לא התעוררו. כבר שנים אני פועל הסברתית בכל שפה לגרום לאחרים בארץ ובעולם להתפכח מהאשליה בקשר לפלסטינים.

לא סתם כמו שאמרתי אני מאויים על ידי הפלסטינים, נמצא בסיכון יומי ומוגדר על ידם כמשת"פ ובוגד. העשייה שלי והדרך שלי הן ההוכחות מי אני ומה אני באמת ולא קמפיין מתוזמן ומעוות. אז שלא יהיה לאף אחד ספק- אין בי היום טיפת אמון בפלסטינים ואני מתנגד נחרצות למדינה פלסטינית שהיא אסון קיומי לכולנו.

זו הסיבה שאני נמצא במפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר ששמה כמטרה את נושא ההגירה מרצון מעזה כי זה הפתרון היחיד שיש שם. אל תפלו לספינים ולתעמולה על חשבוני. ולהפך- אני כשר ההסברה אחשוף את השקר הפלסטיני לעולם כדי לוודא שלא ישאר אף אחד שמאמין להם וכדי להרוג סופית את רעיון המדינה הפלסטינית".