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חוזרים לאיזון

אחרי החגים: כדורי שוקולד בריאים ב-5 דקות

אחרי כל ארוחות החג, חוזרים לשגרה עם משהו מתוק וקצת יותר מאוזן: כדורי שוקולד ותמרים בלי אפייה, שמכינים בכמה דקות ממרכיבים פשוטים

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כדורי שוקולד בריאים (צילום: AI)

כדורי שוקולד ותמרים

מצרכים

  • 8 תמרי מג'הול ללא גרעינים
  • כוס שיבולת שועל
  • 2 כפות קקאו
  • 2 כפות חמאת בוטנים טבעית
  • חצי כפית תמצית וניל
  • קורט מלח
  • 2-3 כפות מים או חלב, לפי הצורך
  • קוקוס טחון לציפוי

אופן ההכנה

  1. מכניסים למעבד מזון את התמרים ושיבולת השועל וטוחנים עד לקבלת תערובת פירורית ודביקה.
  2. מוסיפים את הקקאו, חמאת הבוטנים, תמצית הווניל והמלח וטוחנים שוב.
  3. מוסיפים בהדרגה מעט מים או חלב, רק עד שמתקבלת תערובת אחידה שנוח ליצור ממנה כדורים.
  4. יוצרים בידיים כדורים קטנים ומגלגלים אותם בקוקוס טחון.
  5. מעבירים למקרר למשך כחצי שעה להתייצבות

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