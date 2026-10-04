אחרי החגים: כדורי שוקולד בריאים ב-5 דקות

כדורי שוקולד ותמרים
מצרכים
- 8 תמרי מג'הול ללא גרעינים
- כוס שיבולת שועל
- 2 כפות קקאו
- 2 כפות חמאת בוטנים טבעית
- חצי כפית תמצית וניל
- קורט מלח
- 2-3 כפות מים או חלב, לפי הצורך
- קוקוס טחון לציפוי
אופן ההכנה
- מכניסים למעבד מזון את התמרים ושיבולת השועל וטוחנים עד לקבלת תערובת פירורית ודביקה.
- מוסיפים את הקקאו, חמאת הבוטנים, תמצית הווניל והמלח וטוחנים שוב.
- מוסיפים בהדרגה מעט מים או חלב, רק עד שמתקבלת תערובת אחידה שנוח ליצור ממנה כדורים.
- יוצרים בידיים כדורים קטנים ומגלגלים אותם בקוקוס טחון.
- מעבירים למקרר למשך כחצי שעה להתייצבות