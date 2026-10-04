אשת הימין בעקיצה למבקרי חדאד: "עם מי נשארתם?"

עופר וינטר ויוסף חדאד ( דוברות )

אשת הימין עו"ד צפנת נורדמן התייחסה היום (ראשון) לביקורת המופנית כלפי יוסף חדאד ומפלגתו, בעקבות עמדתו בנוגע לאפשרות של הקמת מדינה פלסטינית. נורדמן טענה כי אם תמיכה בחלוקת הארץ בעתיד מוציאה אדם ממחנה הימין, יש להחיל את אותו כלל גם על יתר המפלגות והמועמדים.

״לא שדחוף לי להגן על יוסף חדאד ומפלגתו, אבל רק לוודא שהבנתי את המסר״, פתחה נורדמן את דבריה. בהמשך הציגה את השאלה העומדת לדבריה במוקד הוויכוח: ״אז תמיכה במדינה פלסטינית, כלומר בחלוקת הארץ, ביום מן הימים גם אם לא עכשיו; המחשבה שזה היעד ואין בלתו, ואף על פי שיתמהמה נחכה לו, מוציאה אדם ממחנה הימין״. נורדמן הבהירה כי מבחינתה, קבלת הכלל הזה עשויה להוביל למסקנה רחבה הרבה יותר מזו הנוגעת לחדאד בלבד. ״אהבתי. לא צריך לשכנע אותי, כידוע לכם. עכשיו, השתעשעו לכם ביישום הכלל על שאר המפלגות והמועמדים. עם מי נשארתם? יפה״, כתבה.

עוד באותו נושא אילה חסון על הדיווח הדרמטי: "לא היה ולא נברא" חדשות סרוגים

לדבריה, לאחר החלת אותו מבחן על כלל המפלגות והמועמדים, המסקנה היא כי ״הימין המכונה אידאולוגי הוא הימין היחיד שיש לנו״.

אשת הימין הוסיפה כי אם מבקריו של חדאד אינם מיישמים את הכלל באופן שווה, הביקורת כלפיו אינה נובעת מהגדרה אידאולוגית עקבית, אלא משתלבת במערכת הבחירות.

״אם היישום לא השאיר אתכם עם הימין הזה בלבד, הביקורת שלכם על יוסף חדאד היא עוד יום בקמפיין בחירות״, כתבה נורדמן. היא הוסיפה כי מדובר במהלך לגיטימי, אך ביקשה להציגו בהתאם: ״לגיטימי, כמובן. זאת העונה וזה הביזנס. רק ממסגרת אותה נכון, זה הכול. עכשיו תמשיכו״.