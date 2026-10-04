אנג'לינה ג'ולי נגד ישראל: "תראו את ההרס שחוללתם בעזה"

השחקנית והפעילה ההומניטרית אנג'לינה ג'ולי פרסמה אמש (מוצאי שבת) פוסט נוקב בחשבון האינסטגרם שלה, שבו קראה לעוקביה לצפות בתמונות הלוויין המעודכנות של רצועת עזה בשירות Google Earth, במטרה להמחיש את היקף ההרס באזור.

"אתם יכולים עכשיו לפתוח את גוגל ארת' ולראות מה נעשה לעזה", כתבה ג'ולי. "שכונות שלמות הפכו לעיי חורבות. בתים, בתי ספר, אוניברסיטאות, בתי חולים, כבישים ומערכות מים ותברואה — תשתיות חיוניות שקיומם של בני אדם תלוי בהן — ניזוקו או הושמדו".

בדבריה התבססה ג'ולי על נתוני ניתוח לווייני של האו"ם, שלפיהם 82% מהמבנים ברצועה ספגו נזק, כאשר כארבעה חודשים לאחר העדכון המדובר (מיוני 2026), כותבת השחקנית כי כשישים ושבעה אחוזים מהמבנים שנפגעו מוגדרים כהרוסים לחלוטין.

ג'ולי הדהדה את האזהרות ההומניטריות לקראת העונה הקרה וכתבה: "עם התקרבות החורף, כ-1.98 מיליון איש — שהם כ-94% מאוכלוסיית עזה — זקוקים לסיוע במחסה ובציוד בסיסי. מנגד, הכנסת הסיוע וחומרי המחסה ממשיכה להיתקל בהגבלות ובעיכובים".

לדבריה, על אף הבהירות של תמונות הלוויין, הטכנולוגיה אינה מסוגלת להעביר את המציאות האנושית בשטח: "גוגל ארת' מציג את ההרס הפיזי בבהירות יוצאת דופן, אך הוא אינו יכול להציג מה פירוש הדבר לחיות בתוך זה, מה קרה למשפחות שנהרגו, ואיך נראים החיים עבור אלו ששרדו".

בסיום דבריה הדגישה ג'ולי את הצורך המיידי בצעדים מעשיים בשטח, וקראה לספק סיוע הומניטרי, ציוד רפואי לבתי החולים ומחסות לאוכלוסייה האזרחית בטרם יגיע החורף. "ההרס גלוי לעין והצרכים ידועים", סיכמה השחקנית, "מה שחשוב עכשיו הוא האם הם יענו".