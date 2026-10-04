"מסרגה": עושים עיניים לכותרות השבוע הקרוב בסרוגים

"אחרי החגים" כבר כאן, וזה הזמן לעשות סדר בבלגן ולציין מה יעניין את הסרוגים השבוע אחרי חזרת הילדים למסגרות, פירוק ואחסון הסוכה והשבה בהדרגה של הקול שנשחק בהקפות הראשונות והשניות וגם של הכל בכל התחומים לשגרה לא משעממת בכלל כי גם אם יש עוד הרבה זמן עד החג הבא, יש בחירות בקרוב ועוד לא מעט נושאים להתעניין בהם ולהתווכח עליהם.
מדור "מסרגה" כאן בכל יום ראשון (בלנ"ד), כדי "לעשות עיניים" לחדשות, ולשים לפניכם את האצבעות על האירועים המעניינים ביותר בפוליטיקה, במגזר, בעולם, בתרבות ובספורט.
בפוליטיקה
- ראשי המפלגות נערכים לישורת האחרונה של מערכת הבחירות הנוכחית ולאירוע האחד לפני אחרון שלפני הבחירות שבעבר היה הרבה יותר מעניין וכיום פחות: תשדירי התעמולה בכלי התקשורת והסקרים השבועיים. בנוסף, המפלגות הקטנות ממשיכות לעורר עניין ובעיקר מפלגתו של עופר וינטר שתצטרך להתמודד עם הסערה הנוכחית בשל דברי יוסף חדאד בעבר בהקשר למדינה פלסטינית, ובני גנץ שמסרב לפרוש למרות מצב מפלגתו בסקרים.
- גם השבוע יישמעו במערכת הפוליטית הצהרות חוזרות ונשנות בנוסח "דירה להשכיר" “(לא אשב, כי השכנים אינם טובים בעיני”), והמפלגות הערביות יפזרו הצהרות על היום שאחרי בידיעה ברורה שבג"ץ יאפשר להן להתמודד.
במגזר
- אחרי סיום אירועי "הקפות שניות" שהיו מלווות השנה בלא מעט פוליטיקאים סרוגים ולא סרוגים שניצלו את ההזדמנות לפגוש את הבוחרים ולרקוד משמחה כל הדרך אל הקלפי, צריך לטפל בנושאים הבוערים לא פחות מהגזרות הביטחוניות סביב יהודה ושומרון ובעיקר בתחומי הבניה והתשתיות וליבוי האש בשטח באמצעות מפגינים אנרכיסטים שמנצלים הזדמנות. המשטרה תמשיך לפעול גם אחרי החגים בכוחות מתוגברים בכל הגזרות ביו"ש, וראשי היישובים דורשים ולא רק מסמוטריץ’ חיזוקים וקיום הבטחות עוד לפני הבחירות.
- בעולם הישיבות זהו השבוע האחרון של בין הזמנים (כשברוב הישיבות חזרו התלמידים לשמחת תורה באווירה ישיבתית שמחה במיוחד ובמוצאי החג חזרו לבתיהם לעוד שבוע), וההיערכות לזמן חורף תכלול השבוע מעבר ממחזורי התפילה בבתי הכנסת להכנה למחזורי הגיוס הקרובים. בהצלחה לכל הבינישי"ם המתגייסים וה’ ישמור צאתכם ובואכם!
בעולם
- ניסיון חטיפת המטוס מדובאי לישראל עושה רעש גם לאחר שמנועי המטוס דממו בבטחה על הקרקע ואחרי שהנוסעים הישראלים השתלטו בהצלחה על טייס המשנה שהתגלה כמחבל עם כוונה לשחזר את פיגועי ה-11 בספטמבר. ישראל ממשיכה לדרוש לחקור את המחבל שנוטרל ונאלצת להסתפק בפירורי מידע מהחקירה המתנהלת במקביל בסעודיה ובאיחוד האמירויות. אל-על נערכת לחידוש הטיסות לדובאי, למרות שניתן להעריך שבזמן הקרוב הישראלים יעדיפו לדחות את הטיסה ליעד הזה עד שהפרשה תלך ותיעלם מהרדאר בהדרגה. בינתיים, הסרטון של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתאר את רגעי ההשתלטות על המטוס הפך ויראלי כמובן וימשיך לככב ברשתות עד הציוץ מעורר המחלוקת הבא.
בתרבות
- "פרשת המטוס מדובאי" ממשיכה לעשות כותרות גם בתרבות ורשת HBO הודיעה כי בכוונתה לפרסם בקרוב סרט דוקו על הפרשה.
- הטלוויזיה בארץ נערכת לתקופת אחרי החגים עם עונות חדשות של תכניות ריאליטי ובראשן "הישרדות" ובהמשך גם "הכוכב הבא לאירוויזיון 2027”. בהקשר זה, מדינות נוספות מאיימות בפרישה מהאירוויזיון אם ישראל תשתתף, והאחרונה שאיימה לעשות זאת היא צ’כיה וככל הנראה יצטרפו אליה מדינות נוספות עד התחרות בבולגריה במאי 2027.
בספורט
- אומרים שרוב הדברים הטובים באים במכה אחת אז הערב יתמודדו מכבי ת"א והפועל ירושלים בחצי גמר גביע ווינר בכדורסל, כשמכבי מגיעה למשחק במצב גרוע אחרי תבוסה לפאנתאנייקוס ביוון והפסד שלישי ברציפות ביורוליג. בכדורגל- נבחרת ישראל של רן בן שמעון, שגם היא במצב גרוע ביותר ובמקום האחרון בבית תעלה על הדשא למשחק על הכבוד מול אירלנד העוינת במשחק ללא קהל בבאצ'קה טופולה. הנבחרת תשתדל לשמור על שער נקי בעיקר כדי שלא לתת לאירים הזדמנות לשמוח ולישראלים למתוח ביקורת על הכדורגל המקומי בטוקבקים נזעמים.
אלה הנושאים שיעסקו השבוע את סרוגים-ועד כאן "מסרגה" ליום ראשון!