"מסרגה": עושים עיניים לכותרות השבוע הקרוב בסרוגים

"אחרי החגים" כבר כאן, וזה הזמן לעשות סדר בבלגן ולציין מה יעניין את הסרוגים השבוע אחרי חזרת הילדים למסגרות, פירוק ואחסון הסוכה והשבה בהדרגה של הקול שנשחק בהקפות הראשונות והשניות וגם של הכל בכל התחומים לשגרה לא משעממת בכלל כי גם אם יש עוד הרבה זמן עד החג הבא, יש בחירות בקרוב ועוד לא מעט נושאים להתעניין בהם ולהתווכח עליהם.

מדור "מסרגה" כאן בכל יום ראשון (בלנ"ד), כדי "לעשות עיניים" לחדשות, ולשים לפניכם את האצבעות על האירועים המעניינים ביותר בפוליטיקה, במגזר, בעולם, בתרבות ובספורט.