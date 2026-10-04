יוצאת "האח הגדול" על אחיה שנרצח: "כבר יומיים במיטה ובוכה"

הודיה כהן ( צילום: אינסטגרם )

שלוש שנים אחרי שאיבדה את אחיה בטבח במסיבת הנובה, יוצאת "האח הגדול" הודיה כהן משתפת בכאב הגדול שמלווה אותה גם היום. לקראת האזכרה של אחיה אברהם בהר הרצל, היא סיפרה לעוקביה על הגעגוע שלא מרפה ועל הימים הקשים שעוברים עליה.

צפו בסרטון של הודיה מספרת על אחיה

"יומיים אני לא יוצאת מהמיטה"

כהן שיתפה כי בימים האחרונים הכאב שוב הציף אותה בעוצמה, עד כדי כך שהיא מתקשה לקום מהמיטה ולא מפסיקה לבכות. לצד הגעגוע לאחיה, היא סיפרה על האדם שהיה ועל המקום העצום שתפס בחייה ובחיי האנשים שסביבו.

לדבריה, אברהם היה אדם מיוחד, אהוב ומשמעותי, כזה שהותיר חותם עמוק על כל מי שהכיר אותו. שלוש שנים חלפו מאז שנרצח, אבל מבחינתה החסר שלו ממשיך להיות נוכח בכל יום.

הסרטון שמספר מי היה אברהם

בהמשך צירפה כהן סרטון שמנסה להעביר מעט מהאופי של אחיה ומהאדם שהיה. דרך הרגעים שתועדו בו היא ביקשה להראות את השמחה, האישיות והנוכחות שלו, ובעיקר להסביר עד כמה היה משמעותי עבורה.

היום תעלה כהן יחד עם בני משפחתה להר הרצל, שם תתקיים האזכרה במלאת שלוש שנים להירצחו של אברהם במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר.