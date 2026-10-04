שלוש שנים לאחר מותו הטראגי של מת'יו פרי, כוכב הסדרה האגדית "חברים", נטפליקס מתכוננת להעלות סדרה תיעודית חדשה שתנסה לחשוף את האדם שמאחורי הדמות האהובה צ'נדלר בינג. אלא שבאופן מפתיע למדי, חמשת השחקנים שהיו חלק בלתי נפרד מחייו במשך שנים רבות – ג'ניפר אניסטון, קורטני קוקס, ליסא קודרו, מאט לה-בלאנק ודייוויד שווימר – לא ייקחו חלק בפרויקט.

הסדרה התיעודית, שתישא את השם "The One About Matthew Perry" ("העניין עם מת'יו פרי"), צפויה לעלות לשידור באוקטובר הקרוב. הפרויקט, שכולל שלושה פרקים ובוים על ידי מרי רוברטסון, יתמקד בחייו המורכבים של פרי ובמורשת שהשאיר אחריו.

"אין מצב שג'ניפר הייתה עושה דבר כזה"

על פי מקור ששוחח עם אתר הבידור "פייג' סיקס", צוות ההפקה אכן פנה לכוכבי "חברים" בבקשה להשתתף בסדרה, אך כולם בחרו להימנע. "פנו אליהם והם החליטו לא להשתתף", מסר המקור. "בסופו של דבר, הסדרה נותנת קול לחברי/101006511-בחן-את-עצמך-איזה-דמות-מ-חברים-אתהם ולקולגות אחרים בחייו, שיש להם זיכרון ואהבה למת'יו".

מקור נוסף הסביר כי עבור אניסטון, שהייתה קרובה במיוחד לפרי, העיסוק במותו קשה באופן יוצא דופן. "אין מצב שג'ניפר הייתה עושה דבר כזה", טען. "היא לא תשב ותתחיל לבכות מול המצלמה".

פרי עצמו דיבר לא פעם על הקשר המיוחד שלו עם אניסטון, ותיאר אותה כמי שהקפידה לבדוק לשלומו יותר מכל אחד אחר. השניים שמרו על קשר קרוב גם שנים רבות לאחר שהסדרה הסתיימה ב-2004.

אחותו תדבר לראשונה

למרות היעדרם של כוכבי "חברים", הסדרה כן תכלול עדויות של אנשים קרובים אחרים מחייו של פרי. בין המשתתפים תופיע אחותו, מיה פרי בואיק, שתדבר לראשונה באופן מעמיק על המורכבות של חייו ועל המורשת שהשאיר אחריו.

ב-28 באוקטובר 2023 נמצאה גופתו של פרי בביתו בלוס אנג'לס. בהמשך נקבע על ידי הבוחן הרפואי כי מותו נגרם מהשפעות חריפות של קטמין, חומר הרדמה שצרך בכמויות חריגות. פרי היה בן 54 במותו.

פרשה פלילית סביב המוות

כמעט שנה לאחר מותו, התפתחה פרשה פלילית מורכבת סביב נסיבות המוות. חמישה אנשים הואשמו בקשירת קשר לספק לפרי את החומר הקטלני, ביניהם שני רופאים – ד"ר מארק צ'אבס וד"ר סלבדור פלסנסיה – וכן עוזרו האישי של השחקן, קנת' איוואמסה.

במסגרת עסקת טיעון, הודה צ'אבס בקשירת קשר למותו של פרי, וצפוי לקבל עד עשר שנות מאסר. החקירה חשפה הודעות טקסט מזעזעות שהחליפו ביניהם הרופאים, כאשר פלסנסיה שאל: "אני תוהה כמה הטמבל הזה ישלם" – לפני שרכש קטמין בשווי 4,500 דולר.

על פי עדותו של העוזר האישי, ביום מותו הזריק לפרי שלוש מנות של קטמין. המילים האחרונות של השחקן היו בקשה ל"מנה גדולה יותר" – זמן קצר לפני שנמצא ללא רוח חיים.